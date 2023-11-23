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Taraftarın sabrı kalmadı! Beşiktaş'ın yıldızı Eric Bailly yine sakatlandı

23.11.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, Eric Bailly'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Transfer edildiği günden beri sakatlıklarla boğuşan yıldız oyuncunun yeniden sakatlanması taraftarların tepkisini çekti.

Taraftarın sabrı kalmadı! Beşiktaş'ın yıldızı Eric Bailly yine sakatlandı
Eric Bailly

Eric Bailly

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

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Transfer döneminde sakatlık problemi nedeniyle taraftarın istemediği Bailly'nin peş peşe sakatlanması sabırları taşırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Bailly'nin sakatlık problemi olmasına rağmen transfer edilmesine tepki gösteriyor.

Eric Bailly'nin Beşiktaş kariyeri:

• 4 Eylül: Beşiktaş'a transfer oldu.
• 12 Eylül: Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı, adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ilk yarıyı tamamlayamadı.
• 21 Eylül: İlk 11'de başladığı Club Brugge maçının 84. dakikasında yorulduğu için oyundan çıktı.
• 8 Ekim: İstanbulspor maçının 30. dakikasında boyun tutulması nedeniyle oyundan çıktı.
• 14 Ekim: Kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm, sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.
• 5 Kasım: Antalyaspor maçının devre arasında Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışma nedeniyle oyundan alındı.
• 9 Kasım: Bodo/Glimt maçının 27. dakikasında baş dönmesi nedeniyle oyundan çıktı.
• 12 Kasım: Boyun ağrısı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemedi.
• 23 Kasım: Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

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