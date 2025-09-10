Taraftarlar bunu paylaşıyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco yıllar önce Terim için söyledikleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları sona erdi. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun göreve getirildiğini resmen açıkladı.

Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Schalke, Spartak Moskova, Leipzig gibi takımları çalıştıran Tedesco, Schalke'yi çalıştırdığı dönemde Galatasaray ile karşılaşırken o dönem Sarı-Kırmızılılar'ı çalıştıran Fatih Terim hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

FATİH TERİM'E HAYRAN

Alman teknik adam, yaptığı açıklamada Terim'e olan hayranlığını dile getirmişti.

''TERİM NEDENİYLE İZLİYORDUM''

Domenico Tedesco, ''Fiorentina hep sevdiğim bir takımdır. Fatih Terim zamanında futbolu beni çok etkilemişti. Galatasaray ile karşılaştığımız maç öncesinde de bunu söylemiştim. Fatih Terim'e hayran kalmıştım. Terim nedeniyle Fiorentina'yı takip ediyordum.'' sözlerini kullandı.

Fatih Terim de geçen sezon Tedesco hakkında ''Çok genç, başarılı ve önü açık bir teknik direktör'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

TARAFTARLAR PAYLAŞIYOR

Tedesco'nun yıllar sonra Fenerbahçe'nin başına gelmesinin ardından özellikle Galatasaray taraftarları Tedesco'nun Terim için söylediği bu sözleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.