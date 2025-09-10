SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Taraftarlar bunu paylaşıyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco yıllar önce Terim için söyledikleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domeniceo Tedesco getirilirken İtalyan teknik adamın yıllar önce Fatih Terim için söyledikleri gündem oldu. İşte detaylar...

Taraftarlar bunu paylaşıyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco yıllar önce Terim için söyledikleri ortaya çıktı!
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları sona erdi. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun göreve getirildiğini resmen açıkladı.

Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Schalke, Spartak Moskova, Leipzig gibi takımları çalıştıran Tedesco, Schalke'yi çalıştırdığı dönemde Galatasaray ile karşılaşırken o dönem Sarı-Kırmızılılar'ı çalıştıran Fatih Terim hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

FATİH TERİM'E HAYRAN

Taraftarlar bunu paylaşıyor! Fenerbahçe nin yeni hocası Domenico Tedesco yıllar önce Terim için söyledikleri ortaya çıktı! 1

Alman teknik adam, yaptığı açıklamada Terim'e olan hayranlığını dile getirmişti.

''TERİM NEDENİYLE İZLİYORDUM''

Taraftarlar bunu paylaşıyor! Fenerbahçe nin yeni hocası Domenico Tedesco yıllar önce Terim için söyledikleri ortaya çıktı! 2

Domenico Tedesco, ''Fiorentina hep sevdiğim bir takımdır. Fatih Terim zamanında futbolu beni çok etkilemişti. Galatasaray ile karşılaştığımız maç öncesinde de bunu söylemiştim. Fatih Terim'e hayran kalmıştım. Terim nedeniyle Fiorentina'yı takip ediyordum.'' sözlerini kullandı.

Fatih Terim de geçen sezon Tedesco hakkında ''Çok genç, başarılı ve önü açık bir teknik direktör'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

TARAFTARLAR PAYLAŞIYOR

Taraftarlar bunu paylaşıyor! Fenerbahçe nin yeni hocası Domenico Tedesco yıllar önce Terim için söyledikleri ortaya çıktı! 3

Tedesco'nun yıllar sonra Fenerbahçe'nin başına gelmesinin ardından özellikle Galatasaray taraftarları Tedesco'nun Terim için söylediği bu sözleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den G.Saray için büyük fedakarlık!Osimhen'den G.Saray için büyük fedakarlık!
G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldıG.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray galatasarau
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı

G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı

Osimhen'den G.Saray için büyük fedakarlık!

Osimhen'den G.Saray için büyük fedakarlık!

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Tarih bu maçı yazdı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland'dan 5 gol 2 asist

Tarih bu maçı yazdı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland'dan 5 gol 2 asist

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.