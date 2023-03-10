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  4. Taraftarlar 'Messi' tezahüratı yaptı, Ronaldo tekmeler savurdu... Portekizli yıldız Al Ittihad karşısında alınan mağlubiyet sonrası zor sakinleşti

Taraftarlar 'Messi' tezahüratı yaptı, Ronaldo tekmeler savurdu... Portekizli yıldız Al Ittihad karşısında alınan mağlubiyet sonrası zor sakinleşti

10.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan ayrılarak rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, son oynanan Al Ittihad maçında yaptıklarıyla gündeme geldi. Şampiyonluktaki en büyük rakiplerine yenilerek liderliği kaptıran Al Nassr'da maç sonu sinirlerine hakim olamayan Ronaldo yerdeki su şişelerini tekmeledi. İşte detaylar...

Taraftarlar 'Messi' tezahüratı yaptı, Ronaldo tekmeler savurdu... Portekizli yıldız Al Ittihad karşısında alınan mağlubiyet sonrası zor sakinleşti

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile rekor bir sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla konuşulmaya devam ediyor. Şu ana kadar Al Nassr formasıyla oynadığı ligde oynadığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik bir katkı sağlayan Portekizli yıldız son oynanan Al Ittihad maçında yaptıklarıyla gündeme oturdu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

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Al Nassr'ın şampiyonlukta en büyük rakibi olan Al Ittihad'a 80. dakikada Romarinho'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup olarak liderliği kaptıran Al Nassr'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo maç sonunda sinirlerine hakim olamadı.

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ŞİŞELERİ TEKMELEDİ

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Oynadığı son iki maçta gol atamayan Portekizli yıldız, maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gergin tavırlarıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarının kendisini sakinleştirmeye çalıştığı Ronaldo soyunma odasına gittiği esnada yerde bulunan su şişelerine tekme atması ise gündem oldu.

MAÇ ÖNÜ 'MESSİ' TEZAHÜRATLARI

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Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide ev sahibi ekip Al Ittihad taraftarları tribünlerden 'Messi' şeklinde bağırdığı duyuldu.

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