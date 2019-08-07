Mynet Trend

Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SİNEMA TV  | 07.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, son bir film daha çektikten sonra kariyerini noktalamayı planladığını belirterek, "Son filmimin ne hakkında olacağını henüz bilmiyorum. Çektiğim tüm filmleri özetleyen devasa bir ‘süper film’ olmasını istiyorum." dedi.

Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor

Tarantino, kariyerindeki 9’uncu film olan ve başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio’nun oynadığı "Bir Zamanlar… Hollywood’da" filminin tanıtımı için bulunduğu Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Filmin çekimlerinde özel efekt kullanmamaya özen gösterdiklerini anlatan Tarantino, "Çekimler için çok sayıda, devasa setler inşa ettik. Elimizden geldiği kadar gerçekçi çekimler yapmaya çalıştık. Özel efektleri sadece araba seyahatlerinde geçen sahnelerde kullandık." diye konuştu.

Filmin içerisinde beş ayrı film çektiklerine işaret eden Tarantino, "Leonardo Di Caprio’nun canlandırdığı Rick Dolton’un filmlerini çekerken çok büyük keyif aldım." dedi.

Tarantino, medyada son filmine yönelik yapılan "cinsiyetçilik ve ırkçılık" eleştirilerini "saçmalık" olarak nitelendirerek, "Filmde yarattığımız karakterler beni temsil etmiyor, onlar kendi içlerinde birer karakterler. Yani Rick Dolton, 'İtalya’ya şu makarnaları görmeye gitmek istemiyorum' dediğinde buna katılmıyorum ama o dönemde ABD’de yaşayan bir karakter olan Rick Dolton böyle bir cümle kurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

20190807_2_37671734_46614914_Web

Kariyerinde bugüne kadar 9 film çektiğini ve 10’uncu filmin ardından kariyerini noktalamak istediğini anlatan Tarantino, şöyle konuştu:

"Son filmimin ne hakkında olacağını henüz bilmiyorum. Ancak eğer çektiğim tüm filmleri bir trenin vagonları olarak düşünürsek, son filmimin bu treni özetleyen devasa bir süper film olmasını istiyorum. Tüm hikayelerimin bir kapanışı olmasını istiyorum."

20190807_2_37671734_46614916_Web

TARANTİNO'NUN 9'UNCU FİLMİ YAKINDA VİZYONDA

1994’te çektiği Ucuz Roman filmiyle şöhrete kavuşan ABD’li yönetmen, senarist, aktör, yapımcı ve kameraman Tarantino’nun son filmi "Bir Zamanlar… Hollywood’da" bu ay vizyona giriyor.

Brad Pitt, Leonardo Di Caprio gibi aktörlerin yanı sıra Al Pacino ve Margot Robbie gibi isimlerin yer aldığı film, 1969’da Los Angeles’ta geçiyor.

Eski televizyon yıldızı Rick Dalton ve onun dublörü Cliff Booth’un hikayesini merkeze alan filmde ayrıca ABD’li seri katil Charles Manson ve çetesinin, yönetmen Roman Polanski’nin eşi Sharon Tate’yi öldürmeleri konu ediliyor.

Kaynak: AA

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Ünlü dizinin süper kahramanı LGBTQ aktivistiymiş!Ünlü dizinin süper kahramanı LGBTQ aktivistiymiş!
Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandıCarnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Quentin Tarantino abd Brad Pitt

En Çok Okunan Trend Haberler

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Fotoğraflar az önce geldi... Ceviz büyüklüğünde yağdı

Fotoğraflar az önce geldi... Ceviz büyüklüğünde yağdı

Şikayetler arttı, doktor isyan etti: Çatıyı deldiler yine olmadı

Şikayetler arttı, doktor isyan etti: Çatıyı deldiler yine olmadı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gupse Özay'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı vizyon tarihi

İşte Gupse Özay'ın yeni filmi

Yahudi değil diye eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Batwoman Ruby Rose kimdir?

Ünlü dizinin süper kahramanı LGBTQ aktivistiymiş!

Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı

Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı

Simpson dizisinin bestecisi kovuldu

Ünlü çizgi dizi mahkemelik oldu!

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı: Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.