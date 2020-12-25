YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Tarhun nedir ve kullanım alanları nelerdir?

Tarhun nedir ve kullanım alanları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 25.12.2020 16:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarhun nedir ve kullanım alanları nelerdir?

Tarhun nedir, nerede yetişir? Hangi durumlarda tarhundan fayda sağlanır? Tarhunun sağlığa yararlarını ve tüm bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Tarhun otu ana vatanı Sibirya olan, ince ve uzun yapraklı bir bitkidir. Papatyagiller ailesinin bir üyesi olup keskin ama hoş kokuya sahip bir ottur. Yeşil altın, dargun veya ejder otu da denilen tarhuna Bayburt ve civarı başta olmak üzere Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa’da rastlayabilirsiniz.

Tarhun Otunun Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Ülkemizin pek çok bölgesinde yetişen tarhun otunun faydaları saymakla bitmez. Kuru ve taze halini siz de mutfaklarınızda kullanabilir, sağlıklı bir yaşam için tarhunun özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Tarhun otunun en bilinen faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Yemekten sonra oluşan şişkinliğin giderilmesinde etkilidir. Hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olur.
  • Sinir sistemine etki ettiği için stres ve uykusuzluk sorunlarına kolayca çözüm getirebilir.
  • Kilo alamayan kişiler bu otun iştah açıcı özelliğinden faydalanabilir.
  • Doğal bir idrar söktürücüdür. Ödem atmak için birebirdir.
  • Gaz söktürücü etkisiyle gaz sorunlarını minimum seviyeye indirir.
  • Antiseptiktir ve vücuda giren mikroplarla savaşarak bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur.
  • Hoş ve keskin kokusu sayesinde düzenli kullanımda ağız kokusu problemini kökten çözebilir.
  • Tarhun bitkisini çay yaparak tüketmek diş ve diş eti iltihaplarını önler.
  • Ağrı kesici özelliği sayesinde regl dönemindeki sancıları azaltır.

Tarhun Çeşitleri Nelerdir? Nerelerden Satın Alınır?

Tarhun, taze ve kurutulmuş olarak iki şekilde satışa sunulur. Taze tarhunun kokusu kurutulmuşa göre daha hafiftir. Eğer daha yoğun bir koku isterseniz, otun kurutulmuş halini tercih edebilirsiniz. Taze ve kurutulmuş tarhun arasındaki keskinliği kıyaslamak gerekirse; 2 gram kuru tarhun ile 10 gram taze tarhunun eş değer olduğu söylenebilir. Bu nedenle yemeklerde kuru tarhun kullanırken biraz daha dikkatli olmakta yarar vardır. Fransız mutfağından Kafkas ve Rus mutfaklarına kadar tüm dünyada sıkça kullanılan tarhun otu çay olarak da tüketilebilir. Eğer tarhunu nereden temin edeceğinizi bilemiyorsanız, herhangi bir aktara gidip satın alabilir ya da evde kendiniz yetiştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey çiçekçi ya da fide satan bir yere uğrayıp tarhun tohumu almaktır. Aldığınız tohumları bir gün boyunca suda bekletip daha sonra toprağa ekebilirsiniz. Toprağı nemli tutmanız tarhunlarınızın çimlenmesini sağlayacaktır. Kısa bir süre sonra tarhunlar kullanıma hazır hale gelir.

Tarhunun Fazlası Zararlı mıdır?

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bu yararlı bitkinin de aşırı tüketimi kötü sonuçlar doğurabilir. Büyük tahribatlar yaratmaz fakat yine de kullanırken miktarına dikkat edilmelidir. Örneğin, yemeklerde bir baharat olarak kullanılan tarhun, miktarı doğru ayarlanmadığı takdirde yemeğin tadını ve kokusunu bastırır. Bu da yemekten aldığınız zevki azaltır. Doğru miktarda tüketildiğinde mide ve bağırsakları rahatlatırken fazlası sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bunların dışında tarhunun bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Yine de tüketirken miktarında aşırıya kaçmamaya özen göstermeniz önerilir.

Tarhun Çorbası Nasıl Yapılır?

Tarhun baharatı balığa ve ete çok yakışmakla birlikte yemeklerde de aroma verici olarak kullanılır. Konya yöresine ait olduğu bilinen tarhun çorbası da nefis kokusu, lezzeti ve pratikliğiyle birçok kişinin damak zevkine hitap eder. İçen herkesin tarifini isteyeceği bu çorbada kullanılacak malzemeler her mutfakta bulunan ürünlerdir.

Malzeme Listesi:

  • 2 bardak süzme yoğurt
  • 1 su bardağı un
  • 1 yumurta
  • 1 adet haşlanmış tavuk göğsü
  • 3 bardak tavuk suyu
  • Yeteri kadar su
  • Kuru tarhun otu
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Toz kırmızı biber

Hazırlanışı:
Tarhun çorbasını yapmaya başlarken öncelikle tencerede yoğurt ve yumurta tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır. Daha sonra un ilave edilir ve aynı zamanda tavuk suyu da eklenerek kıvamı açılır. Yine iyice karıştırılır. Sonra tencere ocağa koyulur ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edilir. Kaynayınca ocağın altı kısılır. Önceden haşlanmış ve didiklenmiş tavuklar tencerenin içine katılır. Tuz da ilave edildikten sonra 3 ile 5 dakika arasında bir süre daha kaynattıktan sonra ocaktan alınır. Tarhun otları da elle küçültülüp çorbanın üstüne bol miktarda olacak şekilde serpilir. Özel sosu için ise tereyağı, zeytinyağı ve toz biber tavada biraz kızdırılır. Lezzetli sos çorbanın üzerine dökülür ve afiyetle yenir.

Tarhun Otundan Çay Nasıl Yapılır? Zayıflatıcı Etkisi Var mıdır?

Tarhun bitkisi et, tavuk ve balık yemeklerinin yanı sıra çay olarak da tüketilebilir. Yapımı çok kolay olan bu çayın faydaları da bir o kadar çoktur. Çayı hazırlamak için 1 tatlı kaşığı kuru tarhunun üzerine bir bardak kaynatılmış sıcak su dökülür. 10 dakika bekletildikten sonra bir süzgeç yardımıyla tarhun parçaları süzülerek içmeye hazır hale gelir. Diğer bitki çaylarının aksine güzel bir kokusu vardır. Peki bu çay zayıflatır mı? İştah açıcı bir etkisi olmasına rağmen bu çay zayıflamaya destek olur. Çünkü tarhunun idrar söktürücü etkisi vücudunuzdaki ödemi atmaya yardımcı olarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Vücutta birikmiş tuz ve toksik maddeleri boşaltmaya yardım eder. Ayrıca yine mide ve bağırsaklardaki gazın hafifletilmesine fayda sağlar. Doktorunuza danışıp onayını aldıktan sonra bu çayı diyet listenize eklerseniz daha kolay kilo verdiğinizi göreceksiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Yalnızca tatlınıza eşlik etmiyor, şifa dağıtıyor!Yalnızca tatlınıza eşlik etmiyor, şifa dağıtıyor!
Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Ünlü oyuncudan veda mesajı: Bir serüvenin daha sonuna geldim

Ünlü oyuncudan veda mesajı: Bir serüvenin daha sonuna geldim

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

Koronaya yakalanmıştı! 'Çekilecek dert değil'

Koronaya yakalanmıştı! 'Çekilecek dert değil'

Hem lezzetli hem sağlıklı! Yiyenler tadına doyamıyor

Hem lezzetli hem sağlıklı! Yiyenler tadına doyamıyor

MasterChef'te yapıldı! İşte tarifi

MasterChef'te yapıldı! İşte tarifi

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Mucizevi baharat: Kurkumin nedir?

Mucizevi baharat: Kurkumin nedir?

Son zamanların popüler çayı: Beyaz çayın faydaları nelerdir?

Yalnızca tatlınıza eşlik etmiyor, şifa dağıtıyor!

Tam bir vitamin deposu: Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Faydaları dillerden düşmeyen sumak bitkisi suyu nasıl kullanılır?

Faydası dillerden düşmüyor! 1 bardak suya 2 kaşık eklerseniz...

Kendisi küçük etkisi büyük! Kızartma kokusunu anında gideriyor

Kendisi küçük etkisi büyük! Kızartma kokusunu anında gideriyor

Kekinizi bu hatalar mahvediyor! Kek pişirme süresi meğer...

Bu hatalar mahvediyor! Kek pişirme süresi meğer...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.