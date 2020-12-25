Tarhun nedir ve kullanım alanları nelerdir?

Tarhun otu ana vatanı Sibirya olan, ince ve uzun yapraklı bir bitkidir. Papatyagiller ailesinin bir üyesi olup keskin ama hoş kokuya sahip bir ottur. Yeşil altın, dargun veya ejder otu da denilen tarhuna Bayburt ve civarı başta olmak üzere Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa’da rastlayabilirsiniz.

Tarhun Otunun Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Ülkemizin pek çok bölgesinde yetişen tarhun otunun faydaları saymakla bitmez. Kuru ve taze halini siz de mutfaklarınızda kullanabilir, sağlıklı bir yaşam için tarhunun özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Tarhun otunun en bilinen faydaları şöyle sıralanabilir:

Yemekten sonra oluşan şişkinliğin giderilmesinde etkilidir. Hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Sinir sistemine etki ettiği için stres ve uykusuzluk sorunlarına kolayca çözüm getirebilir.

Kilo alamayan kişiler bu otun iştah açıcı özelliğinden faydalanabilir.

Doğal bir idrar söktürücüdür. Ödem atmak için birebirdir.

Gaz söktürücü etkisiyle gaz sorunlarını minimum seviyeye indirir.

Antiseptiktir ve vücuda giren mikroplarla savaşarak bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur.

Hoş ve keskin kokusu sayesinde düzenli kullanımda ağız kokusu problemini kökten çözebilir.

Tarhun bitkisini çay yaparak tüketmek diş ve diş eti iltihaplarını önler.

Ağrı kesici özelliği sayesinde regl dönemindeki sancıları azaltır.

Tarhun Çeşitleri Nelerdir? Nerelerden Satın Alınır?

Tarhun, taze ve kurutulmuş olarak iki şekilde satışa sunulur. Taze tarhunun kokusu kurutulmuşa göre daha hafiftir. Eğer daha yoğun bir koku isterseniz, otun kurutulmuş halini tercih edebilirsiniz. Taze ve kurutulmuş tarhun arasındaki keskinliği kıyaslamak gerekirse; 2 gram kuru tarhun ile 10 gram taze tarhunun eş değer olduğu söylenebilir. Bu nedenle yemeklerde kuru tarhun kullanırken biraz daha dikkatli olmakta yarar vardır. Fransız mutfağından Kafkas ve Rus mutfaklarına kadar tüm dünyada sıkça kullanılan tarhun otu çay olarak da tüketilebilir. Eğer tarhunu nereden temin edeceğinizi bilemiyorsanız, herhangi bir aktara gidip satın alabilir ya da evde kendiniz yetiştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey çiçekçi ya da fide satan bir yere uğrayıp tarhun tohumu almaktır. Aldığınız tohumları bir gün boyunca suda bekletip daha sonra toprağa ekebilirsiniz. Toprağı nemli tutmanız tarhunlarınızın çimlenmesini sağlayacaktır. Kısa bir süre sonra tarhunlar kullanıma hazır hale gelir.