Tarih boyunca 18 medeniyetin yerleşim yeri Osmaneli

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada, Osmaneli'nin suların birleştiği, yolların kesiştiği ve bu nedenle de bereketli toprakları, yolları ile lojistik merkezi olma özelliğine sahip stratejik bir ilçe olduğunu söyledi. Osmaneli'nden Türkiye'nin üçüncü büyük nehri Sakarya'nın içinden geçtiği, Göksu, Karasu ve Göynük suyunun ilçe sınırları içinde Sakarya Nehri ile birleştiği ve bu nedenle de tarımda Bilecik ilinin Antalya'sı olarak adlandırılan önemli bir tarım kenti olduğunu anlatan Şahin sözlerine şöyle devam etti;

"Özellikle karpuzu ile bölgemizde ve Türkiye'de tarımda marka kent Osmaneli. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geniş olarak yer alan Osmaneli (Lefke)'den övgüyle bahsedilirken özellikle ayvasının dünyada eşi benzeri olmayan tada ve büyüklüğe sahip olduğu ifade edilmektedir. Osmaneli tarih boyu coğrafi konumu nedeniyle içinden geçen başta İpek yolu, Roma Ordu yolu, Haç Yolu, Sufi Yolu olmak üzere geçmişin uğrak yeri olmuştur. Bu nedenle kervansaray, han, hamam,köprü, kale, cami, kilise, mil taşları ve bir çok varlığa sahip tarih ve kültür kentiyiz. Günümüzde de adeta lojistik merkezi olan Osmaneli İstanbul-Eskişehir-Ankara-Antalya bölünmüş yolu, Osmaneli-İznik-Gemlik-Bursa yolu, Osmaneli-Geyve-Taraklı-Göynük-Mudurnu-Nallıhan-Ankara Yolu ile karayollarında merkez olma özelliğine sahip. Demir yolu ulaşımında ise Eski Hicaz Demiryolu, İstanbul-Eskişehir-Konya-Ankara YHT yolu, yeni yapılmakta olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik ve sonrası Bandırma ve İzmir'e uzanacak YHT hattı ile tren yolu taşımacılığının merkezi bir ilçe."