YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. "Tarih Konuşmaları" sürüyor

"Tarih Konuşmaları" sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarih Konuşmaları" etkinliğinde bu kez “Demokrat Parti İktidarı Döneminde CHP, Partiyi Dönüştüren 10 Yıllık Muhalefet Dönemi” konuşuldu.Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı tarafından düzenlenen Tarih Konuşmaları etkinliği, Eskişehirlilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarih Konuşmaları" etkinliğinde bu kez “Demokrat Parti İktidarı Döneminde CHP, Partiyi Dönüştüren 10 Yıllık Muhalefet Dönemi” konuşuldu.
Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı tarafından düzenlenen Tarih Konuşmaları etkinliği, Eskişehirlilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. “Demokrat Parti İktidarı Döneminde CHP, Partiyi Dönüştüren 10 Yıllık Muhalefet Dönemi” başlığı ile düzenlenen 6. söyleşinin konuğu Çağdaş Görücü oldu. Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda tarih sever katıldı.
Program öncesinde katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, "Bugün sevgili Çağdaş gibi genç bir tarihçi arkadaşımızı dinleyeceğiz. Elbette bizler de bugünün konusu olan dönemi, birçok büyüğümüzden dinleme şansı bulduk. Ancak tarih biliminin de en güzel tarafı bu; 1950’li yılların çok yönlü bir şekilde ele alınmasına şahit olacağız. Ayrıca bu güzel söyleşileri birlikte gerçekleştirdiğimiz Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan’a da teşekkür ediyorum. Salonumuzun doluluğu memnuniyet verici, keyifli bir söyleşi olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Söyleşide daha sonra Çağdaş Görücü, 14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleştirilen seçimler ile başlayan Demokrat Parti iktidarı ve CHP’nin 10 yıllık muhalefet dönemini irdeledi. Görücü, yaklaşık 1 saat süren program sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.
Düzenlenen etkinlik, konuk Çağdaş Görücü’ye çiçek takdim edilmesi ile son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
13:17
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Selim Eczanesi
Odunpazari
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Tarık Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Deliklitaş Eczanesi
Odunpazari
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Anadolu Üniversitesi bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor

Anadolu Üniversitesi bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor

Başkan Ataç esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Ataç esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.