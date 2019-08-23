Tarih meraklıları akın akın oraya gidiyor

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, 210 dönüm alana kurulu tarihi mezarlık, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin de ilçede yapılmasının etkisiyle bölgede en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan mezarlık, zafer kutlamaları için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenlerin yanı sıra, tur programları kapsamında bölgeyi gezen binlerce turisti ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı mezarlıktaki her biri sanat eseri niteliğindeki 8 bin 200 şahideyi (mezar taşı) görmeye gelen binlerce ziyaretçi, tarihe yön veren ecdadın mezar taşlarını inceliyor, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

'SON YILLARDA BURAYA OLAN İLGİ ARTTI'

Bölgede tur organizasyonları düzenleyen turizmci Emin Sever, beraberindeki grupla Akdamar Adası ve Nemrut Krater Gölü'nü gezdikten sonra Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ettiklerini söyledi.