EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

19.07.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları duyurusunun ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile birlikte tarih öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm bilgiler erişime açıldı. tarih öğretmenliği taban puanları 2022 listesine ulaşmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek sıralama listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda tüm üniversitelere ait 2022 tarih öğretmenliği taban puanları yer alıyor.

Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Tarih öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. tarih öğretmenliği bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki tarih öğretmenliği 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022

Tarih öğretmenliği 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

yks

Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

Untitled-1

Tarih öğretmenliği taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.

Tarih öğretmenliği bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:

tao

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 20 + 1 23717 351.91487
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 20 + 1 24330 351.13469
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 20 + 1 38426 337.58347
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 20 + 1 52964 327.32433
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 20 + 1 75998 315.0201
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 20 + 1 80355 313.03451
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 20 + 1 83343 311.72427

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harran Üniversitesi taban puanları 2022Harran Üniversitesi taban puanları 2022
Gazetecilik taban puanları 2022Gazetecilik taban puanları 2022
Milyonların gözü orada! O bölümler...Milyonların gözü orada! O bölümler...
Anahtar Kelimeler:
tarih öğretmenliği taban puanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu 2022

YKS tercih kılavuzu 2022

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022!

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022!

200-250-300-350-400 puanla hangi üniversite girebilirim?

200-250-300-350-400 puanla hangi üniversite girebilirim?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.