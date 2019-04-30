Tarihe damga vuran en etkili 30 kadın!

Tarih boyunca kadınlar büyük bir etkiye sahipti ve bugün de bildiğimiz gibi dünyaya doğru bir yol çizdiler. Bugün hepimizin kullandığı Bluetooth, GPS ve Wi-Fi habercisi olan teknolojiden sorumlu mucit de bir kadındı. Bir BBC Tarih Dergisi anketinde 100 ilham verici kadın listelendi ve sonuçlar şaşırtıcıydı.

İşte tarihin en önemli 30 kadını...

30. Çevre aktivisti ve Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ilk Afrikalı olan Wangari Maathai (1940-2011)

29. Siena'lı Catherine, kendi tarihinde güçlü bir etkisi olan “Kilise doktoru” ilan edilen ilk kadın (1347-1380)

28. İspanyol kraliçesi ve siyasi birleştirici olan Castile Isabella (1451-1504)

27. Bir şehit ve askeri lider olan Arc of Joan (1412-1431)

26. İngiltere'nin önde gelen uzmanlarından Mary Anning (1799-1847)

25. Elizabeth Fry veya “Prison Angels”, bir İngiliz hapishane reformcusu (1780-1845)

24. Mısır firavunu Kleopatra (MÖ 69-30)

23. Naziler'i II. Dünya Savaşı'nda sabote etmek için Fransa'ya paraşütle inen İngiliz gizli ajanlarını eğiten bir İngiliz istihbarat subayı olan Vera Atkins (1908-2000)

22. Büyük Catherine, Rusya'nın en uzun yöneticisi ve İmparatoriçesi (1729-1796)

21. Frankenstein'ı (1797-1851) yazan İngiliz romancı Mary Shelley

20. Rahibe Teresa, daha az şanslı olan bir Roma Katolik rahibesi (1910-1997)

19. Mary Seacole, İngiliz-Jamaikalı bir iş kadını ve hemşire (1805-1881)

18. Kadın haklarının savunucusu Josephine Butler (1828-1906)

17. Kraliçe Victoria, İngiltere’nin en ikonik hükümdarlarından biri (1819-1901)

16. Atlantik'te yalnız uçan ilk kadın olan Amelia Earhart (1897-1937)

15. İngiliz kraliyet ailesi üyesi olan Prenses Diana (1961-1997)

14. Roma imparatorluğunu sallayan bir kraliçe olan Boudicca (MS 30 - MS 61)

13. Anlam ve Duyarlılık ile Gurur ve Önyargı adlı romanları yazan romancı Jane Austen (1775-1817)

12. Meryem Ana, İsa'nın annesi (M.Ö. 1. yüzyıl - MS 1. yüzyıl)

11. Avrupa'nın en güçlü adamlarını ele geçiren ortaçağ kraliçesi Eleanor of Aquitaine (1122-1204)

10. Doğum kontrolünün savunucusu Marie Stopes (1880-1958)

9. Florence Nightingale veya “Lambalı Kadın”, modern hemşireliğin kurucusu (1820-1910)

8. Kadınlar için eğitim ve özgürlüğü savunan feminist bir filozof olan Mary Wollstonecraft (1759-1797)

7. Yoksulların savunucusu Angela Burdett-Coutts (1814-1906)

6. Margaret Thatcher veya “The Iron Lady”, İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı (1925-2013)

5. DNA modelinin geliştirilmesini sağlayan İngiliz kimyager Rosalind Franklin (1920-1958)

4. İlk matematik programcısı olarak kabul edilen matematikçi Ada Lovelace (1815-1852)

3. Bir kadının oy hakkı için savaşan İngiliz sosyal reformcu Emmeline Pankhurst (1858-1928)

2. Otobüste siyahların ve beyazların ayrımına direnen sivil haklar eylemcisi Rosa Parks (1913-2005)

1. Radyoaktivite bilimini kuran Polonyalı bir Fransız olan bilim insanı Marie Curie (1867-1934)





