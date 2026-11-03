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Aynı nokta, 15 yıl sonra bambaşka! Van Gölü'nde ortaya çıkan görüntü korkuttu

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde su seviyesindeki geri çekilme devam ediyor. Yaşanan bu çekilme, 15 yıl önce ve günümüzde çekilen fotoğraflarla belirgin bir şekilde gözlemlendi.

Aynı nokta, 15 yıl sonra bambaşka! Van Gölü'nde ortaya çıkan görüntü korkuttu
Çiğdem Berfin Sevinç

Van Gölü Havzası'nda geçtiğimiz yıl yaşanan bol yağış, istenen sonucu vermedi ve göldeki geri çekilme bu yıl da sürdü. Bölgede uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan doğa gözlemcisi Ferzende Coşar'ın objektifine yansıyan kareler, çekilmenin boyutunu çok net bir şekilde ortaya koydu.

Aynı nokta, 15 yıl sonra bambaşka! Van Gölü nde ortaya çıkan görüntü korkuttu 1

Coşar'ın Erciş ilçesindeki tekne barınağında 15 yıl önce çektiği fotoğrafta su seviyesinin oldukça yüksek olduğu görülürken, aynı kadrajdan bu yıl çekilen fotoğrafta ise seviyenin ciddi oranda düştüğü ve Van Gölü'nün geri çekildiği belirlendi.

Aynı nokta, 15 yıl sonra bambaşka! Van Gölü nde ortaya çıkan görüntü korkuttu 2

"15 YIL ÖNCE ÇEKTİĞİM FOTOĞRAF FARKI ORTAYA KOYUYOR"

Göldeki dramatik değişimi değerlendiren doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "Van Gölü Havzası'nda 30 yıla yakındır fotoğraf çekiyorum. Bundan 15 sene önce burada bir fotoğraf çekmiştim, su seviyesi bayağı yüksekti. Görünen kayıklar suyun yüzeyinde görünüyordu. Küresel ısınmadan dolayı Van Gölü Havzası'nda ciddi bir şekilde su çekilmesi ve su seviyesinin düşmesi var. Bu çok üzücü bir durumdur. Buna çok üzülüyoruz fakat elimizden bir şey gelmiyor. Bu yıl belli bir miktarda yağış aldı ama ne yazık ki hala geri çekilme devam ediyor. Bundan 15 sene önce çektiğim fotoğrafla şu anda çektiğimiz fotoğraf, suyun çekilen farkını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Aynı nokta, 15 yıl sonra bambaşka! Van Gölü nde ortaya çıkan görüntü korkuttu 3

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van deniz çekilmesi yağış
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