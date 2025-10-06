Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tarihe geçecek keşif: İnşaatta çalışırken hazine buldu! Tam 700 yıllık

Almanya’nın Glottertal kasabasında boru hattı döşeyen Claus Völker adlı bir işçinin küreğine, yüzyıllardır toprağın altında saklı duran bir Orta Çağ hazinesi takıldı. Arkeologlar, bu keşfi 'son yılların en kapsamlı bulgularından biri' olarak nitelendiriyor.

Tarihe geçecek keşif: İnşaatta çalışırken hazine buldu! Tam 700 yıllık

Almanya’nın güneybatısındaki Glottertal kasabasında Claus Völker adlı bir inşaat işçisi, sıradan bir çalışma günü sırasında tarihe geçecek bir buluş yaptı. Claus Völker, boru hattı döşerken toprak arasında parlayan küçük metal parçalar fark etti. Durumu yetkililere bildiren Völker’in keşfi, kısa sürede arkeologların ilgisini çekti.

'SON YILLARIN EN KAPSAMLI HAZİNE BULGULARINDAN BİRİ'

Bölgeye gelen arkeologlar, ilk gün yaklaşık 1.000 adet Orta Çağ sikkesi çıkardı. Ertesi gün yağmur nedeniyle alan çamurla kaplansa da çalışmalar metal dedektörlerle sürdürüldü ve 600 civarında ek sikke daha bulundu. Böylece toplamda 1.600 adet gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı.

Stuttgart Bölgesel Konseyi’ne bağlı Anıtları Koruma Dairesi, keşfi 'son yılların en kapsamlı Orta Çağ hazine bulgularından biri' olarak tanımladı.

Arkeolog Andreas Haasis-Berner, sikkelerin büyük kısmının Breisach, Zofingen ve Freiburg darphanelerinde basıldığını, bazı örneklerin ise Basel, St. Gallen, Zürih, Laufenburg ve Colmar kentlerinden geldiğini söyledi.

Haasis-Berner, o dönemde bu miktardaki parayla yaklaşık 150 koyun satın alınabileceğini belirterek, bulgunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal yaşam açısından da önemli ipuçları taşıdığını vurguladı.

MADENCİLERLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Glottertal’ın Orta Çağ’da Freiburg Dükleri’nin en önemli maden bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan uzmanlar, hazinenin madenciler veya bölgedeki ticaretle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Arkeolog Haasis-Berner, 'Bu hazine, Breisgau bölgesindeki para dolaşımı, darphane faaliyetleri, gümüş ticareti ve madencilik hakkında çok şey anlatacak' dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazı kazandan büyük ikramiye kazandı! Yakınlarına bile haber vermedi: İstifa eder etmez ilk işi yüzünden ölümden döndüKazı kazandan büyük ikramiye kazandı! Yakınlarına bile haber vermedi: İstifa eder etmez ilk işi yüzünden ölümden döndü
Karahantepe tarihinde bir ilk! Tıpkı insan yüzü gibi... Karahantepe tarihinde bir ilk! Tıpkı insan yüzü gibi...

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.