Tarihe geçecek keşif: İnşaatta çalışırken hazine buldu! Tam 700 yıllık

Almanya’nın güneybatısındaki Glottertal kasabasında Claus Völker adlı bir inşaat işçisi, sıradan bir çalışma günü sırasında tarihe geçecek bir buluş yaptı. Claus Völker, boru hattı döşerken toprak arasında parlayan küçük metal parçalar fark etti. Durumu yetkililere bildiren Völker’in keşfi, kısa sürede arkeologların ilgisini çekti.

'SON YILLARIN EN KAPSAMLI HAZİNE BULGULARINDAN BİRİ'

Bölgeye gelen arkeologlar, ilk gün yaklaşık 1.000 adet Orta Çağ sikkesi çıkardı. Ertesi gün yağmur nedeniyle alan çamurla kaplansa da çalışmalar metal dedektörlerle sürdürüldü ve 600 civarında ek sikke daha bulundu. Böylece toplamda 1.600 adet gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı.

Stuttgart Bölgesel Konseyi’ne bağlı Anıtları Koruma Dairesi, keşfi 'son yılların en kapsamlı Orta Çağ hazine bulgularından biri' olarak tanımladı.

Arkeolog Andreas Haasis-Berner, sikkelerin büyük kısmının Breisach, Zofingen ve Freiburg darphanelerinde basıldığını, bazı örneklerin ise Basel, St. Gallen, Zürih, Laufenburg ve Colmar kentlerinden geldiğini söyledi.

Haasis-Berner, o dönemde bu miktardaki parayla yaklaşık 150 koyun satın alınabileceğini belirterek, bulgunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal yaşam açısından da önemli ipuçları taşıdığını vurguladı.

MADENCİLERLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Glottertal’ın Orta Çağ’da Freiburg Dükleri’nin en önemli maden bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan uzmanlar, hazinenin madenciler veya bölgedeki ticaretle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Arkeolog Haasis-Berner, 'Bu hazine, Breisgau bölgesindeki para dolaşımı, darphane faaliyetleri, gümüş ticareti ve madencilik hakkında çok şey anlatacak' dedi.