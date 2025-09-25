Tarihe geçmişti! Uluslararası Uzay İstasyonu 2030’da imha edilecek

1998’de ilk modülleri fırlatılan ve 2000’den bu yana kesintisiz olarak kullanılan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2030 yılında kontrollü şekilde Dünya atmosferine sokularak Pasifik Okyanusu’nun uzak bir bölgesine düşürüleceği açıklandı.

ISS bugüne kadar 4 binden fazla deneye ev sahipliği yaptı. Kanser ilaçlarının kristalleştirilmesinden yapay retina geliştirilmesine, DNA dizilemeden optik fiber üretimine kadar pek çok alanda çığır açıcı buluşlara imkân sağladı. 26 ülkeden yaklaşık 300 astronot istasyonda görev yaptı.

AMAÇ YENİ PLATFORMLARA TAŞIMAK

Ajans, özel sektörün ticari uzay istasyonları geliştirmesi için 400 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Bu kapsamda SpaceX, Boeing, Axiom Space, Blue Origin ve Starlab gibi şirketler yeni nesil modüller üzerinde çalışıyor. ISS devreden çıkmadan önce 4 kişilik ekiplerin en az 30 gün kalabileceği özel istasyonları test etmek amacıyla bu yatırımları yaptı.

NASA’nın hedefi, ISS’in mirasını ticari istasyonlarla sürdürmek ve Ay ile Mars görevleri için kritik deneyimleri bu yeni platformlara taşımak.