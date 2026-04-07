Tarihe tanıklık eden ömür: 136 yaşındaki Mehmet dede zamana meydan okuyor!

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşamını sürdüren, 136 yaşındaki Mehmet Reşit dede, yakın tarihte yaşanan olayları berrak hafızasıyla hatırlıyor, hâtıraları ve tecrübesiyle insanları kendine hayran bırakıyor. Hacı Mehmet Reşit Ak, uzun ömürlü olmasının sırrını başta her öğünde yoğurt yemek, çok çalışmak, temiz hava, temiz su, organik ve bitkisel ürünler ile beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

"136 YAŞINDAYIM, ATATÜRK'Ü DAİMA GÖRÜRDÜM"

Atatürk’ü daima gördüğünü ve Yunanlara karşı Atatürk ile birlikte savaşa katıldığını belirten Mehmet Reşit Ak, "Ben 136 yaşındayım. Atatürk’ü daima görürdüm. Bir defasında çağırdı bizi ve onun ile birlikte mağaralara sığınan Yunanlara karşı savaştık. Aldı bizi götürdü mağara çarpışmasına. Oraya gittiğimizde Yunanlar orayı tutmuştu. Onlarla çarpışarak kaçmalarını sağladık. Hepsini denizlere döktük. Mağaralar bölgesini onlardan kurtardıktan sonra tekrar döndük" dedi.

"BEN 3 DEFA EVLENDİM"

Kalabalık bir aileye sahip olduğunu ve 3 defa evlendiğini belirten Mehmet Reşit dede, 80 yıl önce vefat eden babasına ait fotoğrafa ve evinin duvarına astığı gençlikte çektirdiği fotoğrafına da göz gibi bakarak günümüze kadar taşıdı. Cumhuriyetin ilanından önce 10 yıl boyunca Afyon’a taşınmak zorunda kaldıklarını belirten Mehmet Reşit dede, "Bölgede yaşanan olaylardan sonra Afyon’a göç etmemiz istendi. Daha sonra cumhuriyetin ilan edilmesiyle Atatürk’ün kararıyla tekrar bölgeye gelmemize izin verildi. Biz de tekrar doğup büyüdüğümüz bu topraklara gelerek tekrar yerleştik" diye konuştu.

"YAŞADIĞIM HİÇ BİR ŞEYE PİŞMAN DEĞİLİM"

Hayatı boyunca herhangi kötü bir olay yaşamadığı için hiç bir şeye pişmanlık duymadığını aktaran Mehmet Reşit Ak, "Ben hiç kötü bir şey yapmadım ki pişmanlık duyayım. Bazen ölmeyi çok istiyorum. Diyorum hemen ölsem daha iyi olur. Bazen de hayatın tatlı olduğu aklıma gelir ve yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"RAĞDA'NIN BEDDUASI YÜZÜNDEN ÇOK YAŞADIM"

Çocuklarının hatırlatmasıyla hüzünlenen ve ahlar çekerek anlattığı en büyük aşkı olduğunu söylediği Rağda adındaki kadına çok sevdalandığını ve büyük aşk yaşadıkları halde kavuşamadıklarını anlatan 136 dede Mehmet Reşit Ak, "Rağda’yı bana hatırlatmayın. Onu bırakın ya. Zaten onun bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Onun babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Bana sürekli yemek hazırlardı. Babası amcalarıma gelin isteyin kızımı dedi. Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim derdi. Evde vereceğim demesine rağmen yok dediler. Biz köyümüzde kalacağız dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sordu. Amcamın kızı Mehmet Reşit’in amcasının kızıyım deyince bana beddua etti. Kız bana beddua ederek ’Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın’ diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu’’ dedi.

Mehmet Reşit dedenin yaşayan tek eşi 78 yaşındaki Dilşen Ak, "Mehmet Reşit çok uyumlu biridir. Bizlere hiç kötü davranmazdı. Genellikle yoğurt yer. Haftada yarım ekmek bile tüketmez" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN 28 ÇOCUĞU VE 250 TORUNU VAR"

Mehmet Reşit Ak’ın 70 yaşındaki oğlu Hamdi Ak, babasının 3 defa evlendiğini dile getirerek, ’’Ben Mehmet Reşit’in oğluyum. Babam 136 yaşındadır. Babam 3 defa evlendi. 28 çocuğu ve 250 torunu var. Ben 3. sıradaki oğluyum. 70 yaşındayım. Benim de 40’ın üzerinde torunum var" dedi.

Güçlü hafızası ve uzun yaşına rağmen dinamikliğiyle dikkat çeken Mehmet Reşit Ak, bölgede kanaat önderi olarak sözü dinlenen ve herkesin güvenini kazanan bir kişiliğe sahip.

Kaynak: İHA