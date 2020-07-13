Tarihe yakından tanıklık etmek isteyenler! Bu dönem dizilerini çok seveceksiniz...

Farklı dönemlerin tarihi dokusunu hissetmek istiyorsanız dönem dizileri tam da size göre! Farklı ülkelerin geçmişlerini öğrenmek ve farklı kültürlerini görmek eğlenceli, hatta şaşırtıcı olabilir. Büyük maceraların, entrikaların ve savaşların yer aldığı en popüler dönem dizileri, hem senaryo ve yapım teknikleriyle hem de başarılı oyunculuklarıyla izlediğiniz yapımdan keyif almanızı sağlar. Siz de dönem dizileriyle geçmişe yolculuk etmek istiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

5. MARCO POLO - IMDB: 8.0

Konu: 1200'lü yıllarda ünlü gezgin Marco Polo'nun Kubilay Han'ın sarayında yaşadığı maceralardan uyarlanan dizide hırsın, entrikanın ve ihanetin hüküm sürdüğü bir dünya anlatılır. Tüm bu olayların içinde Marco Polo, Kubilay Han'ı ve imparatorluğunu korumaya çalışır. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Chin Han, Joan Chen

Yönetmen: John Fusco

4. THE LAST KINGDOM - SON KRALLIK - IMDb: 8.4

Konu: 866-910 yıllarında geçen dizide, Büyük Alfred krallığını İskandinav istilacılardan korumaya çalışır. Bu sırada Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, hakkı olan İngiliz tahtını geri almak ister. Ancak uğradığı iftira sonucunda yalnız kalır ve hedefine ulaşmak için hayati bir karar vermesi gerekir.