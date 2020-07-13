Tarihe yakından tanıklık etmek isteyenler! Bu dönem dizilerini çok seveceksiniz...

Farklı dönemlerin tarihi dokusunu hissetmek istiyorsanız dönem dizileri tam da size göre! Farklı ülkelerin geçmişlerini öğrenmek ve farklı kültürlerini görmek eğlenceli, hatta şaşırtıcı olabilir. Büyük maceraların, entrikaların ve savaşların yer aldığı en popüler dönem dizileri, hem senaryo ve yapım teknikleriyle hem de başarılı oyunculuklarıyla izlediğiniz yapımdan keyif almanızı sağlar. Siz de dönem dizileriyle geçmişe yolculuk etmek istiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!
Konu: 1200'lü yıllarda ünlü gezgin Marco Polo'nun Kubilay Han'ın sarayında yaşadığı maceralardan uyarlanan dizide hırsın, entrikanın ve ihanetin hüküm sürdüğü bir dünya anlatılır. Tüm bu olayların içinde Marco Polo, Kubilay Han'ı ve imparatorluğunu korumaya çalışır. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Chin Han, Joan Chen
Yönetmen: John Fusco
Konu: 866-910 yıllarında geçen dizide, Büyük Alfred krallığını İskandinav istilacılardan korumaya çalışır. Bu sırada Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, hakkı olan İngiliz tahtını geri almak ister. Ancak uğradığı iftira sonucunda yalnız kalır ve hedefine ulaşmak için hayati bir karar vermesi gerekir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson
Yönetmen: Stephen Butchard
Konu: 1700'lü yıllarda geçen dizide, İskandinav Tanrısı Odin'in soyundan geldiğine inanılan Ragnar, başarısız bir lidere meydan okumasının ardından basit bir çiftçiden güçlü ve vahşi bir savaşçıya dönüşür. Ragnar, güvenilir adamlarıyla Norse sınırlarını genişletecektir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen
Yönetmen: Michael Hirst
Konu: 1800'lü yılların sonlarında Anne isimli küçük bir kız, anne babasının ölümünün ardından kimsesiz kalır. Bu cesur ve tutkulu kız, bazı olaylar sonucunda hiç evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun erkek kardeşiyle yaşamaya başlar. Dizi, "Yeşilin Kızı Anne" isimli romandan uyarlandı.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Amybeth McNulty, Geraldine James, R. H. Thomson
Yönetmen: Moira Walley-Beckett
Konu: 1919 yılında Peaky Blinders isimli bir soygunculuk çetesi, polislere rüşvet vererek suçlamalardan sıyrılmayı başarır. Bu çetenin başında gözünü yükseklere diken acımasız ve karizmatik mafya babası Tom Shelby vardır. Ancak kasabaya gelen yeni bir müfettiş, işleri karıştırır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory
Yönetmen: Steven Night
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