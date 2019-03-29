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Tarihi 8 bin yıl öncesine dayanıyor! İşte İzmir mutfağını şifalı kılan otlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, çok sayıdaki bitki türü ve 2 bin 600 yıllık zeytinyağı kullanımı geçmişi ile göz dolduran İzmir’in, gastronomik bir destinasyon olması için önerilerde bulundu.

Tarihi 8 bin yıl öncesine dayanıyor! İşte İzmir mutfağını şifalı kılan otlar

Özgün yapısı ile Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan İzmir, Akdeniz tipi beslenme kültürünün de en başarılı temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, 1700 farklı bitki türü ve 2600 yıllık zeytinyağı kullanımı geçmişine sahip İzmir’in, gastronomik bir destinasyon olması için öneriler sundu. Genç, Akdeniz tipi beslenmeyi hakkıyla uygulayan İzmirli gençlerin oranının ise düştüğüne dikkat çekti.

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Doç. Dr. Seda Genç, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde bulunan İzmir, Aydın, Muğla illerinde Akdeniz tipi beslenme kültürü görülürken Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak ve Denizli gibi iç kesimlerdeki illere gidildikçe bu beslenme tipinden uzaklaşıldığını belirtti.

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Tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan kıyı Ege mutfağı temsilcisi İzmir hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Genç, "Ege’nin yemek kültürünün temelini zeytinyağı oluşturmakta. 2 bin 600 yıldır Egede zeytinyağı olduğu biliniyor. İzmir’de ise bin 700 çeşit bitki türü bulunmakla birlikte bunlardan yaklaşık 150’si Batı Anadolu ve İzmir’e özgü endemik türler. İzmir, Akdeniz’in etrafında yer alan ülkelerde yetişen geleneksel gıdaları baz alan bir beslenme biçimine sahip. Yani yüksek oranda sebze, baklagil, meyve, kabuklu yemiş, zeytinyağı, hububat, orta karar balık, mandıra ürünleri ve düşük bir kırmızı et tüketimi şeklinde" dedi.

Gençler uzaklaşıyor

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Akdeniz tipi beslenme türünün dünya üzerinde bilinen en sağlıklı diyetlerden biri, İzmir’in de bunun en başarılı temsilcilerinden biri olduğunu belirten Genç, "Akdeniz beslenmesi dünya üzerinde bilinen en sağlıklı diyetlerden biri. Araştırmalar göstermiştir ki Akdeniz diyetine uygun beslenme, kalp hastalığı ve diyabet, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma ve kanser nedeniyle ölüm risklerini azaltabilir. Dolayısıyla hepimizin üzerine düşen görev, Ege mutfağına sahip çıkmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek olmalı. Ancak üniversite öğrencileri arasında yaptığımız Akdeniz diyet indeksi anket araştırmasına göre, Akdeniz diyetini hakkıyla yapan gençlerin, popülasyonun sadece yüzde 13'ünü oluşturduğunu tespit ettik" dedi.

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