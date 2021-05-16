SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Tarihi an! Liverpool, kalecisi Alisson'un golüyle kazandı

Tarihi an! Liverpool, kalecisi Alisson'un golüyle kazandı

16.05.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda West Bromwich'i son dakikada kalecisi Alisson'un attığı gol ile yenmeyi başardı.

Tarihi an! Liverpool, kalecisi Alisson'un golüyle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool deplasmanda West Bromwich ile karşılaştı. The Hawthorns'da oynanan mücadeleyi Liverpool, kaleci Alisson'un 90+5. dakikada kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla 2-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım attı.

West Bromwich, 15. dakikada Robson-Kanu'nun golüyle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 33. dakikada Salah kaydetti. 90+5. dakikadaki son şansta ileri çıkan Alisson, kornerden golü attı ve takımına 3 puanı getirdi.

West Bromwich'te milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kalırken, Galatasaray'dan kiralanan Diagne yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonucun ardından Liverpool 63 puana yükseldi ve 4. sıradaki Chelsea'nin 1 puan gerisinde yer aldı. Lige veda eden West Bromwich ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool deplasmanda Burnley ile karşılaşacakken, West Bromwich evinde West Ham'ı konuk edecek.

PREMIER LIG, PUAN DURUMU

3- (66) Leicester
4- (64) Chelsea
5- (63) Liverpool
6- (59) Tottenham

LIVERPOOL'UN KALAN MAÇLARI

Burnley (D)
Crystal Palace

CHELSEA'NİN KALAN MAÇLARI

Leicester
Aston Villa (D)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Tottenham, Şampiyonlar Ligi için son kez umutlandıTottenham, Şampiyonlar Ligi için son kez umutlandı
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Ve beklenen oldu! Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Ve beklenen oldu! Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Ahmet Nur Çebi, Aboubakar gerçeğini açıkladı

Ahmet Nur Çebi, Aboubakar gerçeğini açıkladı

Sergen Yalçın geceye damga vurdu

Sergen Yalçın geceye damga vurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.