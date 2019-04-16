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Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 16.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Hristiyanların kutsal hac yolu üzerinde bulunan ve 1977'de meydana gelen patlamada büyük bölümü zarar gören Andaval Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlanarak, turizme kazandırıldı.

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, merkez Aktaş beldesindeki ören yeri ve kilisenin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve sanayisinin yanında turizmde de büyük potansiyeli olduğunu söyledi.

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Niğde'nin Tyana Antik Kenti, Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı gibi birçok tarihi değerlerin yanında, Demirkazık Dağı, Meydan Yaylası, Ötmeyen Kurbağa, Çiftehan kaplıcaları gibi yine birçok doğal güzellikleri bünyesinde barındırdığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

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"Bugün ise bu tarihi zenginliklerimize bir eser daha eklemiş oluyoruz. Ümit ediyorum ki Andaval Örenyeri ilimizin tanıtımına yeni bir nefes getirecektir, ilimizin turizmine büyük bir katkı sunacaktır. Açılışını yaptığımız bu örenyeri içinde yer alan Andaval Kilisesi dünya tarihi açısından önemli bir eserdir. Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. yüzyılda yaptırılan ve zamanında kutsal hac yolu üzerinde bulunan bu kilise Ayasofya Müzesi ile de çağdaş bir eserdir. Taş yapı olarak erken tarihli ilk ve tek yapı olmasının yanı sıra yine mevcut duvar resimleriyle günümüze kadar gelmiş önemli yapılardan biridir. Bu ören yerinin açılmasıyla Gümüşler Manastırı'ndan sonra Niğde ikinci bir ören yerine kavuşacak, bu anlamda ziyaretçiler için alternatif bir ziyaret noktası olacaktır. "

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel de Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyette olan 107'inci ören yerinin kültür dünyasına kazandırıldığını aktararak, "Bu ilk değil, son da olmayacak. İnşallah bundan sonraki süreçte Anadolumuzun dört bir köşesindeki eserlerimizin hem kültür dünyamıza turizmimize kazandırılması hususunda hep birlikte gayret edeceğiz." dedi.

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Açılışa, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Müze Müdürü Fazıl Açıkgöz, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İsmail Tecimer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kazı başkanı Prof. Dr. Sacit Pekak ve çok sayıda davetli katıldı.

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ANDAVAL KİLİSESİ

Merkez Aktaş beldesinde, Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. yüzyılda yaptırılan ve 1977 yılında meydana gelen patlamayla büyük bölümü zarar gören kilisede, 1996 yılında kazı ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Kilisede yaklaşık 23 yıldır devam eden çalışmalarla çevre düzenlemesi, ziyaretçiler için yürüyüş yolu yapıldı.

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Duvarlarında Hz. İsa'nın hayatından kesitler bulunan kilise, zamanında Fransa'nın Bordo kentinden başlayıp Kudüs'e kadar uzanan kutsal hac yolunda bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Andaval Kilisesi Niğde

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