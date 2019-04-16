Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, merkez Aktaş beldesindeki ören yeri ve kilisenin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve sanayisinin yanında turizmde de büyük potansiyeli olduğunu söyledi.

Niğde'nin Tyana Antik Kenti, Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı gibi birçok tarihi değerlerin yanında, Demirkazık Dağı, Meydan Yaylası, Ötmeyen Kurbağa, Çiftehan kaplıcaları gibi yine birçok doğal güzellikleri bünyesinde barındırdığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün ise bu tarihi zenginliklerimize bir eser daha eklemiş oluyoruz. Ümit ediyorum ki Andaval Örenyeri ilimizin tanıtımına yeni bir nefes getirecektir, ilimizin turizmine büyük bir katkı sunacaktır. Açılışını yaptığımız bu örenyeri içinde yer alan Andaval Kilisesi dünya tarihi açısından önemli bir eserdir. Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. yüzyılda yaptırılan ve zamanında kutsal hac yolu üzerinde bulunan bu kilise Ayasofya Müzesi ile de çağdaş bir eserdir. Taş yapı olarak erken tarihli ilk ve tek yapı olmasının yanı sıra yine mevcut duvar resimleriyle günümüze kadar gelmiş önemli yapılardan biridir. Bu ören yerinin açılmasıyla Gümüşler Manastırı'ndan sonra Niğde ikinci bir ören yerine kavuşacak, bu anlamda ziyaretçiler için alternatif bir ziyaret noktası olacaktır. "