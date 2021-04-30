Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ayazini için çalışmalarda sona gelindi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı, tarihi yıllar öncesine dayanan, Hititler, Roma ve Selçuklu dönemlerinden kalma tarihi yapıların yanı sıra mağaralar ve şapeller bulunan Ayazini köyünde, 8 ay önce restorasyon çalışması başlatıldı. Tarihi binalar ve mağaralarda restorasyon çalışmalarının yanı sıra bölgeye gelecek turist kafilelerinin karşılanması ve bölgenin tanıtımı için bir merkez oluşturulmasını kapsayan projenin yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Bölgedeki tarihi eserlere daha önce sprey boyayla yazılan yazılar temizlenirken, yeninden aynı durumun yaşanmaması için çevreye güvenlik kameraları yerleştirildi. Aynı zamanda bölgede güvenliği sağlamak amacıyla bekçiler de görevlendirildi. “5 BİN YILA KADAR GİTTİĞİNİ BİLİM İNSANLARI BİZE SÖYLEDİ” Tarihi binlerce yıl önceye dayanan Ayazini köyünün önemli bir turizm destinasyonu olması için yürütülen çalışmalarla ilgili Vali Gökmen Çiçek, köyün geçmişinin 3 bin yıl öncesine dayandığını bilindiğini, ancak son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu bunun 5 bin yıla kadar uzandığının tespit edildiğini söyledi.

Vali Çiçek, "Ayazini köyünde muhteşem bir destinasyondayız. Buraya geldiğimiz zaman her seferinde bambaşka duygulara götürüyor bizi. Burada 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi eserlerin olduğu sanılıyor. Fakat yaptığımız araştırmalarla 5 bin yıla kadar gittiğini bilim insanları bize söyledi. Bu köy gerçekten farklı bir köy. Köyün içerisindeki özellikle mağaralar, taş yapılar ve şapeller Roma döneminden, ta Hititler'den kalma eserler, muazzam bir köy ki Selçuklu az önce arkadaşlarıma söylemeyi unuttum. Özellikle Kurtuluş Savaşı ile ilgili inanılmaz siperler, burası çok hüzünlü bir yer. Aynı zamanda o geçmişin de o hüzünlerin yaşandığı, acıların yaşandığı, yaşanmışlıkların olduğu tabii aynı zamanda mutlulukların da yaşandığı, tamamen içinde gezdiğinizde sizi bambaşka dünyaya götüren bir köy" dedi. “YÜZDE 80 İTİBARİ İLE RESTORASYONLARIMIZ TAMAMLANMIŞ DURUMDA” Ayazini'ni gördüğünde mutlaka bu köyün ayağa kaldırılması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Vali Gökmen Çiçek, "Bu köyle ilgili evlerin restorasyonu, karşılama merkezinin yapılması, elektrik direklerinin yerin altına konulması, restorasyon kafeteryalarının getirilmesi, tanıtım kampanyalarının yapılması, birçok aşamalı proje yapmamız gerekiyordu. Anıtlar Kurulu'ndan izinler alınması, projelerin yapılması ve uygulamaya geçilmesi gerekiyordu. Biz bunların hepsini 8 ay gibi süre içerisinde vali yardımcısı arkadaşımız, muhtarımız, gece gündüz çalışarak bir ekip halinde 8 aylık bir sürede çok şükür Ayazini köylülerimizin yoğun desteğiyle başardık. Şu an yüzde 80 itibari ile restorasyonlarımız tamamlanmış durumda" diye konuştu.