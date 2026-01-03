Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tarihi eserleri 120 bin dolara satacaktı

Düzce’de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 parça tarihi eser 120 bin dolara satılmak istenirken yakalandı.

Tarihi eserleri 120 bin dolara satacaktı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gümüşova ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 136 adet sikke ile 7 adet tarihi obje, 120 bin Amerikan Doları karşılığında satılmak istendiği sırada ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarma yetkilileri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık personeli 84 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı!Sağlık personeli 84 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı!
154 yıllık kilise yılbaşında küle döndü! 154 yıllık kilise yılbaşında küle döndü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.