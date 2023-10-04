Tarihi galibiyet sonrası maç tekrar edilebilir! Hakem kurulu kararın hatalı olduğunu kabul etti

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham sahasında Liverpool'u konuk ederken, mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanmış konuk ekip 10 kişi tamamladığı zorlu deplasmandan puansız dönmüştü.

Merseyside ekibinin Tottenham'a 2-1 yenildiği maçta Luis Diaz'ın attığı gol VAR'ın müdahalesiyle iptal edilirken, Premier League Hakem Kurulu iptal edilen Luiz Diaz'ın golünde kararın hatalı olduğunu kabul etti.

KLOPP'TAN ÇAĞRI

Yaşanan bu durumun ardından Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Tottenham ile oynadıkları maçta attıkları golün yanlış VAR müdahalesiyle iptal edildiğinin kabul edilmesinin ardından 'maç tekrarlansın' çağrısında bulundu.

"BÜYÜK BİR HATA YAPTILAR"

Basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp, "Hakem ile VAR arasındaki ses kayıtlarını dinlemem hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu hatanın neden olduğuyla pek ilgilenmiyorum. Sonucu gördüm, bir gol gördüm ve sayılmadığını da gördüm. Bu konuyu doğru bir şekilde ele almamız gerçekten çok önemli. Hakemler bunu bilerek yapmadılar. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet, büyük bir hata yaptılar. Çok bariz bir hataydı. Bence çözüm yolu hala bulunabilir. Bence, bu maçın tekrar edilmesi tek çözüm yolu ama böyle bir şeyi muhtemelen yapmayacaklar." dedi.

"MAÇI TEKRAR EDİN"

Alman teknik adam, "Sorunlar ortada ama çözülebilir. Hakemlerin en iyi kararları verebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışmalıyız. Böyle hataların önüne mutlaka geçilebilir. Bizim maçtaki yaşanan hatanın ise çözüm yolu belli, maçı tekrar edin ve durum düzelsin." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



