Tarihi Hititler öncesine uzanan ilçe: 638 tescilli yapısı var! İpek Yolu üzerinde

Malatya genelinde bin 385 tescilli yapı bulunurken Arapgir'de bu sayı 638'e ulaşıyor. İlçe, 75 dini ve kültürel yapı, 509 sivil mimari eser ve 54 arkeolojik sit alanıyla zengin bir tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor.

157 YAPI KORUMA ALTINA ALINDI

İlçede, Koru Mahallesi'nde bulunan ve taş, ahşap ile kerpiçten inşa edilen 157 yapı da Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenerek koruma altına alındı.

TARİHİ HİTİTLER ÖNCESİNE UZANIYOR

Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, ilçenin beş il ve çok sayıda ilçenin kesişim noktasında bulunduğunu belirterek, tarihinin Hititler öncesine uzandığını ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti.

İPEK YOLU ÜZERİNDE YER ALIYOR

İpek Yolu üzerinde yer almasının Arapgir'i tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi haline getirdiğini kaydeden Kavas, ilçede özgün sivil mimari örneklerin bulunduğunu çok katlı konakların aile yapısına göre bölünebilen şekilde inşa edildiğini söyledi.

Kavas, ilçede tescilli yapıların yanı sıra çok sayıda yapının da tescil sürecinde olduğunu belirterek yüzlerce yapının da değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır