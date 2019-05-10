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Tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza

sesamos sesamos
DÜNYA  | 10.05.2019 02:44 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde, arazilerinde bulunan 180 yaşındaki tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza verildi.

Tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza

ABD medyasında çıkan haberlere göre, San Francisco'nun kuzeyinde Santa Rosa'da yaşayan Peter ve Toni Thompson çifti, bir kısmı yasayla koruma altında bulunan 137 dönüm arazilerine yeni bir ev yaptırdı. Çift, arazide bulunan 180 yıllık meşe ağacını yerinden söktürüp yeni yaptıkları evin yakınına dikmek için müteahhitle anlaştı.

AĞAÇ KURUYUNCA DAVA AÇILDI

İş makineleri ile sökülüp yeni yerine dikilen asırlık ağaç, burada kuruyunca bölge çevre koruma yetkilileri olay yerinde inceleme yaptı ve meşe ağacı ile çevredeki diğer ağaç ve yeşilliklere verdikleri zarardan dolayı çifti dava etti.

Sonoma County Yüksek Mahkemesi, Thompson çiftini, izin almaya gerek duymadan çevre koruma yasasına karşı "mağrur bir şekilde saygısızca davranıp kasıtlı ve bilerek" ihlalde bulundukları gerekçesiyle 586 bin dolar cezaya mahkum etti.

Thompson çiftinin, mahkeme kararından sonra söz konusu araziyi 8 milyon 450 bin dolara satışa çıkardığı kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd California meşe ağacı ceza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizde olsa ne ceza alırdı merak ettim?
dünyayı kan gölüne çevirip, sonra böyle ucuz adalet timsalleriyle ya da bir kaç barış filmi çekerek, kendinizi dünyaya aklıyorsunuz aklınızca. tamam ağaç kesmek kötü. bunu bize 1500 yıl önce efemdimiz sav söyledi bize ama masum çocukları bebekleri kadınları öldürmek bir katliamdır. israil terör devleti ve sizlerde babasısınız. riyakar abd ce uşakları.
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