Tarihi rakam: 2 milyar 485 milyon dolar

3 haftada ulaştığı rakamla yeni bir rekor kıran, dünya genelinde ise 2 milyar 485 milyon dolar gibi inanılmaz bir başarı yakalayan Endgame'in Avatar'ın 2 milyar 788 milyon dolarlık rekorunu tarihe gömmesine çok az kaldı. Haftanın sürprizi ise tüm zamanların en iyi video oyun uyarlaması açılışını yapan Pokemon Detective Pikachu'dan geldi. İşte 10-12 Mayıs 2019 ABD Box Office rakamları:

Captain Marvel 1.8 milyon dolar

Tolkien 2.2 milyon dolar

Breakthrough 2.5 milyon dolar

UglyDolls 3.9 milyon dolar

Poms 5.1M 5.1 milyon dolar

Long Shot 6.1 milyon dolar

The Intruder 6.6 milyon dolar

The Hustle 13.5 milyon dolar

Pokemon Detective Pikachu 58 milyon dolar

Avengers: Endgame 63.1 milyon dolar



