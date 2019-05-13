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Tarihi rakam: 2 milyar 485 milyon dolar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 13.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Avengers: Endgame vizyona girdiği 3. haftada 63.1 milyon dolar gişe rakamı daha yaparak toplamda 723 milyon dolara ulaştı.

Tarihi rakam: 2 milyar 485 milyon dolar

3 haftada ulaştığı rakamla yeni bir rekor kıran, dünya genelinde ise 2 milyar 485 milyon dolar gibi inanılmaz bir başarı yakalayan Endgame'in Avatar'ın 2 milyar 788 milyon dolarlık rekorunu tarihe gömmesine çok az kaldı. Haftanın sürprizi ise tüm zamanların en iyi video oyun uyarlaması açılışını yapan Pokemon Detective Pikachu'dan geldi. İşte 10-12 Mayıs 2019 ABD Box Office rakamları:

Captain Marvel 1.8 milyon dolar

1

Tolkien 2.2 milyon dolar

2

Breakthrough 2.5 milyon dolar

3

UglyDolls 3.9 milyon dolar

4

Poms 5.1M 5.1 milyon dolar

5

Long Shot 6.1 milyon dolar

6

The Intruder 6.6 milyon dolar

7

The Hustle 13.5 milyon dolar

8

Pokemon Detective Pikachu 58 milyon dolar

9

Avengers: Endgame 63.1 milyon dolar

10

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Anahtar Kelimeler:
Avangers Endgame seyirci

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