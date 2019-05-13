Tarihi rakam: 2 milyar 485 milyon dolar

3 haftada ulaştığı rakamla yeni bir rekor kıran, dünya genelinde ise 2 milyar 485 milyon dolar gibi inanılmaz bir başarı yakalayan Endgame'in Avatar'ın 2 milyar 788 milyon dolarlık rekorunu tarihe gömmesine çok az kaldı. Haftanın sürprizi ise tüm zamanların en iyi video oyun uyarlaması açılışını yapan Pokemon Detective Pikachu'dan geldi. İşte 10-12 Mayıs 2019 ABD Box Office rakamları:
Captain Marvel 1.8 milyon dolar
Tolkien 2.2 milyon dolar
Breakthrough 2.5 milyon dolar
UglyDolls 3.9 milyon dolar
Poms 5.1M 5.1 milyon dolar
Long Shot 6.1 milyon dolar
The Intruder 6.6 milyon dolar
The Hustle 13.5 milyon dolar
Pokemon Detective Pikachu 58 milyon dolar
Avengers: Endgame 63.1 milyon dolar
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