Tarihi seçimde kazanan belli oldu! TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu... 5 oy farkla kazandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapıldı.

5 OY FARKLA KAZANDI

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.

Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

HACIOSMANOĞLU'NUN İLK SÖZLERİ

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Ben bir şey kazanmadım, Türk futbol kazanmadı. Şimdi el ele verip barışı, kardeşliği getireceğiz. Onların sorunlarını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE SONUÇLAR

TOPLAM SONUÇ

Hacıosmanoğlu: 134

Büyükekşi: 129

Geçersiz oy: 18

1'NCİ SANDIK SONUCU

Hacıosmanoğlu: 25

Büyükekşi: 15

2'NCİ SANDIK SONUCU

Hacıosmanoğlu: 14

Büyükekşi: 21

3'NCÜ SANDIK SONUCU

Hacısomanoğlu: 17

Büyükekşi: 23

4'NCÜ SANDIK SONUCU

Hacıosmanoğlu: 18 oy

Büyükekşi: 19 oy

5'NCİ SANDIK SONUCU

Hacıosmanoğlu: 15 oy

Büyükekşi: 15 oy

6'NCI SANDIK SONUCU

Hacıosmanoğlu: 38

Büyükekşi: 21

7'NCİ SANDIK SONUCU

Hacıosmanoğlu: 7

Büyükekşi: 15

MEHMET BÜYÜKEKŞİ İTİRAZ ETTİ

Sonuçların açıklanmasının ardından Mehmet Büyükekşi 6 numaralı sandığa itiraz etti ancak Büyükekşi'nin bu talebi kabul görmedi.