Tarihi seçimde kazanan belli oldu! TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu... 5 oy farkla kazandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapıldı.
Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.
Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:
"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Ben bir şey kazanmadım, Türk futbol kazanmadı. Şimdi el ele verip barışı, kardeşliği getireceğiz. Onların sorunlarını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
TOPLAM SONUÇ
Hacıosmanoğlu: 134
Büyükekşi: 129
Geçersiz oy: 18
1'NCİ SANDIK SONUCU
Hacıosmanoğlu: 25
Büyükekşi: 15
2'NCİ SANDIK SONUCU
Hacıosmanoğlu: 14
Büyükekşi: 21
3'NCÜ SANDIK SONUCU
Hacısomanoğlu: 17
Büyükekşi: 23
4'NCÜ SANDIK SONUCU
Hacıosmanoğlu: 18 oy
Büyükekşi: 19 oy
5'NCİ SANDIK SONUCU
Hacıosmanoğlu: 15 oy
Büyükekşi: 15 oy
6'NCI SANDIK SONUCU
Hacıosmanoğlu: 38
Büyükekşi: 21
7'NCİ SANDIK SONUCU
Hacıosmanoğlu: 7
Büyükekşi: 15
Sonuçların açıklanmasının ardından Mehmet Büyükekşi 6 numaralı sandığa itiraz etti ancak Büyükekşi'nin bu talebi kabul görmedi.