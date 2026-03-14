Tarihi sevdiren profesör: İlber Ortaylı'nın hayatı ve kariyeri... 7 dil, 30 bin kitap!

Avusturya’da başlayan yaşamı Türkiye’de şekillenen İlber Ortaylı, akademik kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı üniversitelerinde önemli görevler üstlendi. 78 yaşındaki ünlü profesör İlber Ortaylı bir süredir tedavi gördüğü hastanede 13 Mart 2026'da hayata gözlerini yumdu. İşte İlber Ortaylı'nın hayatı ve kariyeri...

AVUSTURYA’DA DOĞDU, TÜRKİYE’DE YETİŞTİ

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. Kırım Tatarı kökenli bir aileden gelen Ortaylı’nın babası uçak mühendisi Kemal Ortaylı’ydı. Ailesi, Ortaylı henüz küçük yaşlardayken Türkiye’ye göç etti ve çocukluk yılları İstanbul ile Ankara arasında geçti.

Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Ortaylı, ortaokulu İstanbul’daki Saint George Avusturya Lisesi’nde okudu. Lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Çok dilli bir aile ortamında büyümesi, ilerleyen yıllarda akademik çalışmalarında kendisini öne attı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE TARİH EĞİTİMİ ALDI

1965 yılında lise eğitimini tamamlayan Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tarih eğitimi aldı. Bu süreçte Halil İnalcık, Şerif Mardin ve Mümtaz Soysal gibi Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin öğrencisi oldu.

Chicago Üniversitesi’nde yürüttüğü çalışmaların ardından “Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler” başlıklı teziyle doktora unvanını aldı. 1979 yılında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla doçent, 1989 yılında ise profesör oldu.

1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden istifa eden Ortaylı, bu dönemde dünyanın farklı şehirlerinde dersler ve konferanslar verdi. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus’ta seminerler düzenledi.

TOPKAPI SARAYI MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanı olarak görev yaptı. Bu görevini 1989–2002 yılları arasında sürdürdü.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçen Ortaylı, daha sonra Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi ve Galatasaray Üniversitesi Senatosu’nda da görev aldı.

2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak görevlendirilen Ortaylı, yaklaşık yedi yıl boyunca bu görevi yürüttü. 2012 yılında yaş haddinden emekli olan Ortaylı, görevini Haluk Dursun’a devretti. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanlığı görevinde bulundu.

Ayrıca Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliği, Avrupa İranoloji Cemiyeti üyeliği ve Avusturya–Türk Bilimler Forumu gibi birçok uluslararası akademik kuruluşta yer aldı.

KİTAPLARI VE PROGRAMLARIYLA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Akademik çalışmalarının yanı sıra televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ortaylı, tarih bilgisini anlaşılır bir dille aktarmasıyla tanındı. “İlber Ortaylı ile”, “İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri”, “Zaman Kaybolmaz” ve “Muhabbet Kralı” gibi programlarla ekranlarda yer aldı.

Tarih alanında kaleme aldığı eserler de geniş bir okur kitlesine ulaştı. “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”, “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek”, “Türkiye’nin Yakın Tarihi”, “Türklerin Tarihi” ve “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” en bilinen kitapları arasında bulunuyor.

ÇOK DİLLİ BİR TARİHÇİ

Dil konusundaki yetkinliği de Ortaylı’yı öne çıkaran özelliklerden biri olarak biliniyor. Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça dillerini ileri seviyede konuşabilen Ortaylı’nın Latince bilgisi de bulunuyor.

Katıldığı televizyon programlarında bilgisayar kullanmadığını dile getiren Ortaylı, biyografisi hakkında internette dolaşan bazı yanlış bilgilerden rahatsız olduğunu da zaman zaman ifade ediyor.

Ortaylı, 1981 yılında Ayşe Özdolay ile evlendi. Bu evlilikten Tuna adında bir kızları dünyaya gelen çift, 1999 yılında yollarını ayırdı.

İLBER ORTAYLI'NIN ESERLERİ

1974: Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler

1978: Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile birlikte)

1979: Türkiye İdare Tarihi - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından yayımlanan kitap; Sasaniler İranı, Bizans, İslam, İtalyan şehir devletleri idare tarihinden sonra Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda devlet örgütünü ve sosyo-ekonomik düzeni ele alır. Alanında kaleme alınmış ilk eserdir.[kaynak belirtilmeli]

1980: Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu

1981: Gelenekten Geleceğe: Gelenekten Geleceğe 2006'da Ufuk Kitapları'ndan çıkan kitap. Ortaylı'nın 3 ana konudaki makalelerinden oluşmaktadır. Bunlar Osmanlı Mirası, Kültür Meseleleri ve Edebiyat ve Tiyatro Penceresindendir. Toplam 21 makale içermektedir. Bugüne değin 12 baskısı çıkmış ve üzerinde çeşitli düzeltmeler yapılmıştır.

1983: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

1985: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği

1986: İstanbul'dan Sayfalar - Hil Yayın tarafından yayımlanan kitap; yazarın İstanbul, semtleri ve hayatı hakkında gazete ve dergilerde çıkmış akademik olmayan yazılarından ve son kısımda İstanbul'un yerleşme düzeni hakkında akademik yazısından oluşmaktadır.

1994: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı

1996: Türkiye İdare Tarihine Giriş

2000: Osmanlı Aile Yapısı

2001: Tarihin Sınırlarına Yolculuk

2001: Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim

2002: Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol ile birlikte)

2004: Osmanlı Barışı

2005: Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları

2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-1

2006: Kırk Ambar Sohbetleri

2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-2

2007: Eski Dünya Seyahatnames

2007: Yahudilik Tarihi, Ahmet Almaz ile 2007 Nokta Kitap

2007: Avrupa ve Biz

2007: Batılılaşma Yolunda

2007: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-3

2007: Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı

2008: Osmanlı Sarayında Hayat

2008: Tarihimiz ve Biz

2008: Tarihin İzinde

2009: Tarihin Işığında

2010: Türkiye'nin Yakın Tarihi

2011: Defterimden Portreler

2011: Tarihin Gölgesinde

2012: Yakın Tarihin Gerçekleri

2012: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023

2013: İlber Ortaylı Seyahatnamesi

2014: İmparatorluğun Son Nefesi,

2014: Eski Dünya Seyahatnamesi

2015: Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına,

2016: Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine

2016: İttihat ve Terakki

2016: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı

2016: Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması

2016: İstanbul'dan Sayfalar

2017: Türklerin Altın Çağı

2017: Tarihe Yön Veren 100 Lider

2018: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

2019: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

2020: Türklerin Tarihi

2021: Yakın Tarihin Gerçekleri

2022: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

2022: Türklerin Tarihi 2, Kronik Kitap

2023: 1923 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 2023

2024: Avrupa ve Biz - Geçmişten Günümüze

2025: Fatih Sultan Mehmed: Doğunun ve Batının Efendisi

2025: Cumhuriyet'in İlk Sabahı, Gökçe Akgül ve Şermin Yaşar ile birlikte

2025: Kuruluş: Cumhuriyet'e Giden Yol