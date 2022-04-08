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Tarihi skandal! Marsilya-PAOK maçında saldırı düzenlendi...

08.04.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece oynanan Marsilya-PAOK maçı öncesi büyük olaylar çıktı. Yunan ekibinin kaldığı otele saldırı düzenlendi! PAOK'un hocası Razvan Lucescu maçın ardından Fransız taraftarlara, "Sakın Yunanistan'a gelmeyin!" çağrısında bulundu. Futbol dünyasında kolay kolay görmeyeceğimiz tarzda yapılan bu açıklama sosyal medyada olay oldu ve yetkilileri harekete geçirdi.

Tarihi skandal! Marsilya-PAOK maçında saldırı düzenlendi...

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final maçına olaylar damga vurdu. Marsilya-PAOK karşılaşması öncesi Yunan ekibinin kaldığı otele saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada otel görevlileri ve güvenlik güçlerinden yaralananlar oldu. Ayrıca şehir içinde PAOK taraftarının da darp edildiği bilgisi geldi.

"YUNANİSTAN'A SAKIN GELMEYİN"

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Karşılaşmanın ardından PAOK Teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, "Umarım Yunanistan'da bizi karşıladığınız gibi karşılanırsınız! İkinci maça taraftarınızla sakın gelmeyin. Bu futbola hiç yakışmayan bir görüntü, Marsilya şehri ve takımının imajını çok kötü etkiliyorlar" diye konuştu.

"ÇIKAN OLAYLARI BİR AN ÖNCE SOĞUTMAMIZ GEREKİYOR"

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Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli ise yaptığı açıklamada, "Çıkan olayları bir an önce soğutmamız gerekiyor. Rövanşta sadece futbolun konuşulduğu bir ortam sağlamalıyız" açıklamasını yaptı.


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silahlı saldırı
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