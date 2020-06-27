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Tarihin Arka Odası yeni bölümleriyle başlıyor! Tarihin Arka Odası hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 01:22 | Son Güncelleme

Tarihin Arka Odası programı yeni kanalında ekrana dönüyor. Uzun yıllar Habertürk'te ekrana gelen Tarihin Arka Odası daha sonra yayından kaldırılmıştı. Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy'un sunduğu Tarihin Arka Odası'nın yeni bölümleri TRT ekranlarında yayınlanacak.

Tarihin Arka Odası yeni bölümleriyle başlıyor! Tarihin Arka Odası hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Türk televizyonlarının sevilen programı Tarihin Arka Odası aynı kadrosu ile yeniden ekranlara dönüyor.

Uzun yıllar boyunca Habertürk kanalında yayınlanan, tarih severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği "Tarihin Arka Odası" programı 2015 yılında yayından kaldırılmıştı. 5 yıllık aranın ardından program Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy'un sunumuyla yeniden izleyici ile buluşacak.

2008-2015 arası yayınlanan tartışma programı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınla TRT 1'de yeniden izleyiciyle buluşacak. Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy'un yorumcu olarak yer alacağı program 29 Haziran Pazartesi günü 22.30'da canlı yayınla TRT 1'de olacak.

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