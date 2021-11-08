Tarihin en ilginç UFO olayı! Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını iddia ettiler

11 Ekim 1973 yılında Charles Hickson ve Calvin Parker, balık tutmak için evlerinden çıktılar. Ancak o gün başlarına tarihe geçecekleri tuhaf bir olay geldi. Yengeç kıskaçlarına sahip ve yarık ağızlı 3 uzaylı tarafından tanımlamayan iki uçan nesneye bindirilerek kaçırıldıklarını iddia eden ikili hipnoz tekniği ile yaşadıklarını anlattılar. İki adamın hipnoz edildiği sırada doktorlar tarafından alınan tuhaf notlar, hızlıca yapılan çizimler olaya açığa kavuşturmak için en önemli detayları oluşturdu.

UZAYLILARI TARİF ETTİLER

Hickson ve Parker, ilk önce vızıltıya benzer sesler duyduklarını ve yanıp sönen mavi bir ışık gördüklerini, daha sonra ise 40 feet genişliğinde ve 10 feet yüksekliğinde oval şekilli bir cisimin ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Bu oval cisimden ise daha önce görmedikleri canlıların çıktığını söylediler. Doktorların hipnoz sırasında aldığı notlarda yaratıklar gri derili, sıradışı gözlü ve yenge kıskaçlı olarak tasvir ediliyor. Yaratıkların boyna sahip olmadıkları, yarık şeklinde ağızlarının olduğu, dikensi kulak ve burunları olduğu detaylar notlarda sürekli olarak tekrar ediliyor.

FELÇ GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Kaçırılma sırasında felç geçirdiğini hissedip uyuşan Chales Hickson, 18-22 cm büyüklüğündeki top şeklindeki bir gözün kendisini incelediğini iddia etti. Parker ve Hickson bilinçlerinin yerinde olduğunu ancak hareket edemediklerini, uzaylıların onları kaçırdıklarını ve serbest bırakmadan önce üzerilerinde bazı deneyler yaptıklarını anlattı.

Olayın ardından kısa bir süre sonra serbest bırakıldıklarını söyleyen ikilinin anlattıkları İngiltere’de bulunan UFO Araştırma Derneği’nin soruşturmalardan sorumlu yetkili Philip Mantle tarafından uzun bir süre boyunca incelendi. Ancak günümüzde dahi yaşanan olayı kanıtlayacak herhangi bir bulguya rastlanmadı. İnsanların büyük bir çoğunluğu o dönemde ikilinin yalan makinesine girmesini istedi. Hatta gördüklerinin bir rüya olduğunu iddia edenlerin sayısı da azımsanmayacak dereceydi.



