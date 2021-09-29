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Uzaylılara dair en gerçekçi bulguların tespit edildiği Betty ve Barney Hill çiftinin kaçırılma hikayesi gizemini koruyor

29.09.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Koskocaman evrende tek başımıza olamayız” sözü uzaylılarla ilgili yapılan sohbetlerin bir numaralı konusudur. Uzaylıların varlığı bilimsel olarak kanıtlanmasa dahi tarih boyunca pek kişi uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Bunların içinde Betty ve Barney Hill çiftinin yaşadığı olay bilim insanlarının dikkatini çekti. Uzaylılar tarafından kaçırılan ilk çift oldukları iddia edilen iki yaşadıkları travmayı hipnoz seansı ile atlatabildi.

Uzaylılara dair en gerçekçi bulguların tespit edildiği Betty ve Barney Hill çiftinin kaçırılma hikayesi gizemini koruyor

Uzaylılara ve diğer gezegenlerde yaşayan canlılara dair yıllardır araştırmalar yapılıyor. Varlığı net olarak açıklamayan bu doğaüstü varlıklara inanların sayısı bir hayli fazladır. 1961 yılında yaşanan bir olay hala günümüzde gizemini korumasına rağmen uzaylılara dair en ciddi kanıtların ortaya çıkartılmasına yardımcı oldu. Betty ve Barney çiftinin uzaylılar tarafından kaçırılması olayı hala tarihsel süreç içinde araştırılıyor.

İLK VE TEK OLARAK TARİHE GEÇTİLER

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Betty ve Barney Hill vakası, 1961 yılında meydana gelen bir uzaylı kaçırılma olayı olarak kayıtlara geçti. Bu olayı önemli kılan ise Barney ve Betty Hill’in çift olarak uzaylılar tarafından kaçırılan ilk ve tek kişiler olmasıydı.

Amerikalı bir çift olan Betty ve Barney Hill, köpekleri ile beraber arabayla tatilden dönerken New Hampshire'da kırmızı ışıklar saçan bir cisim gördü. Işığı gördüğünde ise arabasını durduran Barney Hill, dürbünü ile cisme doğru baktı. Bu cismin içinde 10 tane uzaylıyı taşıyan bir uzay gemisi olduğunu fark etti. Gördükleri karşısında dehşete kapılan Barney, uzay gemisinin ses çıkartması üzerine kaçmaya çalıştı. Ancak bu kaçış ve sonraki 2 saatlik süreyi ne Barney ne de Betty hiçbir şekilde hatırlamıyor.

HAREKETLERİ GARİPLEŞTİ

leke

Kırmızı ışığı görmesinden 2 saat sonra evlerine dönen çift tam olarak ne yaşadıklarını bilemez hale geldi. Evde istemsizce garip hareketler yapan çift sürekli banyo yapma isteği duyuyordu. Banyo isteğinin dışında ise Barney, sürekli olarak aynadan cinsel organını inceliyordu. Eve nasıl geldiklerini ve geçen 2 saatlik sürede ne olduğunu anlayamayan çift biraz kendilerine geldiklerinde ise Betty’in elbisesinde pembe lekeler olduğunu fark etti. Üstelik Barney’in takma dişleri de yerinde yoktu.

HİPNOZ TEKNİĞİNE BAŞVURDULAR

Betty Hill, olayın ardından ise Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan rütbeli bir arkadaşından yardım istedi ve durum araştırıldı. Bu süreç içinde Betty geceleri küçük gri yaratıklar gördüğünü iddia etti. Hatta eşler yaklaşık 2.5 yıl boyunca her gece aynı kâbusu gördüklerini söyledi. Son çare olarak ise çift hipnoz tekniğine başvurdu. Hipnoz etkisindeki Betty, göbeğine bir hamilelik testinin batırıldığını ve üzerinde acı verici deneylerin yapıldığını anlattı. Fakat bunun da ötesinde gri yaratıklardan birinin ona bir yıldız haritası gösterdiğini belirtti.

BÜYÜK SES GETİRDİ

daire

Betty uzaylıların kendileriyle İngilizce konuştuğunu söylese de Barney telepati yoluyla anlaştıklarını ifade etti. Barney dürbünü ile gördüğü uçan daireyi resmederken, uzmanlar Betty’nin hipnoz etkisindeyken anlattığı yıldız haritasını bir görsele çevirmeyi başardı. Konu hakkında pek çok psikolog ve UFO uzmanı araştırmalarda bulunsa da bu vaka bir sonuca varamadı. Hill çifti anlattıklarıyla o dönemde dünya genelinde popüler oldu.

GİZEMİNİ KORUYOR

Hill çiftinin anlattıklarından sonra yapılan araştırmalar sonuçsuz kalsa da Betty Hill’in söylediği pek çok şey doğru çıktı. Betty'nin anlattığı yıldız haritası yıllar sonra keşfedilen Zeta Reticuli yıldız sistemi çıktı. Betty'nin elbisesinde anormal biyolojik madde keşfedildi. Göbeğe iğne sokularak yapılabilen hamilelik testi bulundu. Sonuçlar böyle olsa da Betty ve Barney Hill çiftinin karıştığı bu UFO olayı hala kurgu mu yoksa gerçek mi gizliliğini koruyor.

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