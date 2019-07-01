Tarihin en sıcak haziranı 7 can aldı!

Son birkaç günde İspanya'da 2, Fransa'da 2 ve İtalya'da da 3 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altındaki kıta genelinde sıcaklığın artarak devam etmesi tahmin ediliyor.

FRANSA'DA REKOR KIRILDI

Fransa'da termometreler 45,9 derece ile tarihi rekor kırdı.

Fransa Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, 1952'den beri yapılan ölçümlerde rekor kırıldı.

Ülkede 1952 yılından beri en sıcak haziran günü yaşandı.

Dört kademeli alarm seviyesinin en üstünün bir altındaki turuncu alarm düzeyinin geçerli olduğu Fransa'da sıcaklar özellikle güney bölgelerini etkiliyor.

İSPANYA'DA 40 BÖLGEDE ALARM DURUMU

İspanya'nın büyük kısmını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle iç bölgelerde sıcaklık 43,9 dereceye kadar çıktı.

Ulusal Meteoroloji Ajansı, İspanya’da, 50 bölgeden 40'ında alarm durumuna geçildiğini ve bunlardan yedisinin aşırı riskli olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşları ve sağlık ekipleri, hava sıcaklığı nedeniyle 12 özerk yönetimde "önemli risk" taşıyan durumlarda ilan edilen "turuncu alarm" düzeyine geçildiğini duyurdu.