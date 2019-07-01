Tarihin en sıcak haziranı 7 can aldı!

Son birkaç günde İspanya'da 2, Fransa'da 2 ve İtalya'da da 3 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altındaki kıta genelinde sıcaklığın artarak devam etmesi tahmin ediliyor.
FRANSA'DA REKOR KIRILDI
Fransa'da termometreler 45,9 derece ile tarihi rekor kırdı.
Fransa Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, 1952'den beri yapılan ölçümlerde rekor kırıldı.
Ülkede 1952 yılından beri en sıcak haziran günü yaşandı.
Dört kademeli alarm seviyesinin en üstünün bir altındaki turuncu alarm düzeyinin geçerli olduğu Fransa'da sıcaklar özellikle güney bölgelerini etkiliyor.
İSPANYA'DA 40 BÖLGEDE ALARM DURUMU
İspanya'nın büyük kısmını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle iç bölgelerde sıcaklık 43,9 dereceye kadar çıktı.
Ulusal Meteoroloji Ajansı, İspanya’da, 50 bölgeden 40'ında alarm durumuna geçildiğini ve bunlardan yedisinin aşırı riskli olduğunu belirtti.
Sivil toplum kuruluşları ve sağlık ekipleri, hava sıcaklığı nedeniyle 12 özerk yönetimde "önemli risk" taşıyan durumlarda ilan edilen "turuncu alarm" düzeyine geçildiğini duyurdu.
Sıcak havanın etkisiyle çıkan orman yangınları büyük oranda kontrol altına alınırken, Toledo ve Madrid kentleri yakınlarındaki yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Yetkililer orman yangınlarına yakın bölgelerdeki sakinleri tahliye etti.
ALMANYA'DA OTOYOLLAR BOZULDU
Almanya'da 1947'den bu yana haziran ayının en sıcak günü yaşandı.
39 dereceyle bugüne kadarki haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Almanya'da bazı yerlerde asfaltta meydana gelen bozulmalar nedeniyle otoyollarda trafik akışı tek şeritte sağlandı.
Sıcak nedeniyle göl ve havuzlarda doluluk yaşanırken, Almanya'da yılın en sıcak günü 40,3 dereceyle 2015 yılında kırılmıştı
Bu arada meteoroloji uzmanlarına göre, Avrupa'nın son 500 yılındaki en sıcak yaz ayları bu yüzyılda gerçekleşti
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