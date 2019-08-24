Tarihin sıfır noktası 'Göbeklitepe'de ilk kez sıcak hava balonları havalandı

Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi mekan, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok dikkati çekmeye başladı.

Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ çalışma başlattı. İlk olarak Harran ve Halfeti'de sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurunun sonrasında yetkililer bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Bu kapsamda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin sit alanı dışında, yere bağlı olarak ilk sıcak hava balonu deneme ve test uçuşu gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da ticari amaçlı balon uçuşlarının başlaması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

TURİSTLER GÖBEKLİTEPE'NIN TAMAMINI HAVADAN GÖREBİLECEK