Tarihin sıfır noktası günde 5 bin kişiyi ağırladı

Göbeklitepe'yi daha önce gazetelerde okuyup televizyondan izlediğini anlatan Balkan, "Göbeklitepe gerçekten tarihi olarak çok önemli bir yer. Sadece televizyonda izlemek veya okumanın yeterli olmadığını düşündüm ve ziyaret etmeye karar verdim. Gelip kendi gözlerimle gördüm ve çok mutlu oldum. Göbeklitepe çok önemli bir yer ve mutlaka yerinde görülmesi gerekiyor. İmkanı olan herkesi Göbeklitepe'yi görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Yetkililer, yaşanan yoğunluk nedeniyle otoparkta yer kalmamasından dolayı, ziyaretçilerin araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede park etmelerine olanak sağladı. Yerli ve yabancı turistler buradan ring araçlarla ücretsiz olarak taşınırken, bu durum konukların rahatlamasını sağladı.

Bayram tatilini fırsat bilen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu. Burada fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşan ziyaretçiler, ören yerinin tarihi hakkında bilgi edindi.

Eski milli futbolcu ve antrenör Bahattin Güneş ise daha önceleri futbolcu olarak Şanlıurfa'ya geldiğini ancak ilk defa böyle tarihi mekanları gezme şansı bulduğunu söyledi.

Oğlunun ricasıyla geldiği Göbeklitepe'yi ziyaret etmekten duyduğu sevincini dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Peygamberler Şehri olarak bilinen ve bu kadar tarihi zenginliği olan Şanlıurfa'nın daha çok değerinin bilinmesini ve ziyaret edilmesi gerektiğine inanıyorum, çünkü böyle değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesi buraların tanıtımı için çok faydalı oldu. Göbeklitepe gibi önemli yerlerimizi gençlerimize ve tün insanlığa tanıtmamız lazım." (AA)

