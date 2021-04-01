Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 1 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 1 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 1 Nisan Şaka Günü olatak kutlanıyor. Aynı zamanda Van’ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinden Rus ve Ermeni birliklerinin çekilişinin yıl dönümüdür. Son olarak 1-7 Nisan tarihleri ‘Kanserle Savaş Haftası’ olarak kabul ediliyor. Peki 1 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 1 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

527 - Bizans İmparatoru I. Justinus, yeğeni I. Justinianus'u veliahtı ilan etti.

1564 - İlk "1 Nisan" şakaları Fransa'da yapılmaya başlandı. Bu yıl değiştirilen takvime göre, eski yılbaşı sayılan Nisan'ın 1'i, yerini yeni yılbaşı 1 Ocak'a bırakmaktaydı. Nisan'ın ilk günü, yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler, çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar, bu şakalara "Poisson D'avril" (Nisan balığı) adını verdiler.

1778 - Oliver Pollock, Dolar'ın simgesini yarattı.

1867 - Singapur, Birleşik Krallık Kraliyet Kolonisi oldu.

1873 - Britanya buharlı gemisi "SS Atlantic", İskoçya açıklarında battı; 547 kişi öldü.

1873 - Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyununun ilk temsili, İstanbul'daki Gedikpaşa Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

1916 - Mustafa Kemal, Miralaylığa (Albaylığa) yükseltildi.

1921 - Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Kuvâ-yi Milliye, İkinci İnönü Muharebesi'ni kazandı.

1924 - Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat sadece 9 ay hapis kaldı ve bu sırada Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabını yazdı.

1925 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu.

1926 - Türkiye'de 30 Ağustos'un, "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1939 - İspanya'da milliyetçiler, İspanya İç Savaşı'nın resmi olarak bittiğini açıkladılar.

1941 - Altın Meydan subayları tarafından 1941 Irak darbesi gerçekleştirildi.

1947 - Çocuğu olmayan II. Georgios'un ölümünün ardından ağabeyi I. Paulos, Yunanistan Kralı oldu.

1948 - Soğuk Savaş: Sovyetler Birliği'nin direktifleri doğrultusunda Doğu Almanya Hükûmetine bağlı askeri güçler, Batı Berlin'i karadan ablukaya aldı.

1948 - İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.

1949 - Serbest İrlanda Devleti'ni oluşturan güneydeki 26 kontluk birleşerek, İrlanda Cumhuriyeti'ni oluşturdu.

1949 - Newfoundland, Kanada'ya katıldı.

1950 - BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1955 - Kıbrıs Rumları, Ada'nın Birleşik Krallık'tan bağımsız olmasını öngören, EOKA hareketini başlattılar.

1955 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı faaliyete geçti.

1957 - Batı Almanya'da bilim insanları, nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.

1958 - Kıbrıs'ta EOKA'cılar Büyük Britanya'ya savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Georgios Grivas, Türklere de gözdağı verdi.

1961 - Türkiye'de 27 Mayıs Darbesi'nden sonra faaliyetleri yasaklanan siyasi partilerin faaliyetleri kısmen serbest bırakıldı.

1963 - Alman kamu televizyon kanalı ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, Türkçe: İkinci Alman Kanalı) kuruldu.

1964 - Başpiskopos Makarios'un Kıbrıs Türk Alayı'nın Garnizonuna dönmesi önerisi, Türk Hükümetince reddedildi.

1969 - Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon tarafından naklen yayınladı.

1970 - Richard Nixon, ABD'de satılan tütün ürünlerinde uyarı yazılarının yer almasını öngören ve televizyon ve radyoda tütün ürünlerinin reklamlarının yapılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

1971 - Robert Kolej, olaylar nedeniyle 4 günlüğüne kapatıldı.

1975 - Bursa'da Uludağ, Elâzığ'da Fırat, Samsun'da Ondokuz Mayıs ve Konya'da Selçuk Üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun, TBMM'nde kabul edildi.

1976 - Apple; Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu.

1979 - Humeyni, İran'ni ilan etti.

1981 - Yaz saati uygulaması, Sovyetler Birliği'nde ilk kez hayata geçirildi.

1982 - Nokta dergisi yayın hayatına başladı.

1991 - Varşova Paktı feshedildi.

1999 - Kuzeybatı Toprakları'ndan ayrılan Nunavut, Kanada'nın bölgesi oldu.

2001 - Yugoslavya'nın eski Başkanı Slobodan Milošević, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere polise teslim oldu.

2001 - Hollanda, eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi oldu.

2002 - Ötanazi, Hollanda'da yasallaştı.

2004 - Google, Gmail'i halka duyurdu.

2005 - 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", sinema sanatçısı Sophia Loren'e verildi.

2005 - Türkiye'de 10 yıl süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2009 - Hırvatistan ve Arnavutluk NATO'ya katıldı.

DOĞUM GÜNLERİ

1220 - Go-Saga, Japonya İmparatoru (ö. 1272)

1282 - IV. Ludwig (Bavyeralı), Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1347)

1578 - William Harvey, İngiliz tıp doktoru (ö. 1657)

1640 - Zygmunt Kazimierz, Polonyalı Prens (ö. 1647)

1750 - Hugo Kołłątaj, Polonyalı Katolik rahip, sosyal ve politik aktivist, politik düşünür, tarihçi ve filozof (ö. 1812)

1773 - Yuri Lisyanski, Rus Kraliyet Donanması subayı ve kaşif (ö. 1837)

1795 - Carl Anton von Meyer, Rus botanikçi ve kaşif (ö. 1855)

1815 - Otto von Bismarck, Alman politikacı (ö. 1898)

1831 - Albert Anker, İsviçreli ressam (ö. 1910)

1852 - Edwin Austin Abbey, Amerikalı ressam (ö. 1911)

1865 - Richard Zsigmondy, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1929)

1866 - Ferruccio Busoni, İtalyan piyanist ve besteci (ö. 1924)

1868 - Edmond Rostand, Fransız tiyatrocu (ö. 1918)

1873 - Sergey Rahmaninov, Rus piyanist ve besteci (ö. 1943)

1894 - Eduard Wagner, II. Dünya Savaşı'nda olarak görev yapan Nazi Almanyası ordusu generali (ö. 1944)

1902 - Maria Poliduri, Yunan şair (ö. 1930)

1905 - Emmanuel Mounier, Fransız filozof ve ilahiyatçı (ö. 1950)

1906 - Aleksander Sergeyeviç Yakovlev, Rus mühendis ve uçak tasarımcısı (ö. 1989)

1908 - Abraham Maslow, Amerikalı bilim adamı (ö. 1970)

1917 - Hikmet Dizdaroğlu, Türk yazar, edebiyat araştırmacısı ve dil bilimci (ö. 1981)

1920 - Toşiro Mifune, Japon oyuncu (ö. 1997)

1926 - Reha Yurdakul, Türk sinema oyuncusu (ö. 1988)

1929 - Milan Kundera, Çek yazar

1932 - Debbie Reynolds, Amerikalı oyuncu, dansçı ve şarkıcı (ö. 2016)

1933 - Pars Tuğlacı, Ermeni asıllı Türk yazar (ö. 2016)

1937 - Yılmaz Güney, Türk oyuncu ve yönetmen (ö. 1984)

1939 - Ali MacGraw, Amerikalı sinema oyuncusu

1942 - Hurşit Tolon, Türk asker

1942 - Savaş Dinçel, Türk oyuncu, karikatürist ve film yönetmeni (ö. 2007)

1944 - Mehmet Emin Karamehmet, Türk iş adamı

1947 - Beşir Atalay, Türk siyasetçi

1947 - Neşe Karaböcek, Türk şarkıcı

1948 - İnci Asena, Türk şair, yazar, çevirmen ve yayınevi yöneticisidir.

1955 - İlhan İrem, Türk ses sanatçısı ve besteci

1958 - Hıdır Aslan, Türk sosyalist devrimci (ö. 1984)

1958 - Hüseyin Altın, Türk şarkıcı ve oyuncu (ö. 2016)

1959 - Helmuth Duckadam, Rumen futbolcu

1960 - Yalçın Menteş, Türk tiyatro sanatçısı ve televizyon yıldızı (ö. 2019)

1963 - Hüner Coşkuner, Türk müziği şarkıcısı (ö. 2021)

1965 - Naşide Göktürk, Türk şair, söz yazarı, besteci ve yorumcu (ö. 2016)

1966 - Mehmet Özdilek, Türk futbolcu ve teknik direktör

1967 - Cevdet Yılmaz, Türk siyasetçi

1967 - Mehmet Taştan, Türk hukukçu ve şair

1973 - Rachel Maddow, Amerikalı televizyon sunucusu, yorumcusu ve yazar

1973 - Hakan Taşıyan, Türk arabesk fantezi müzik şarkıcısı, bestekâr

1976 - Asım Pars, Boşnak asıllı Türk basketbolcu

1976 - Clarence Seedorf, Surinam doğumlu Hollandalı futbolcu

1978 - Antonio De Nigris Guajardo, Meksikalı futbolcu (ö. 2009)

1980 - Randy Orton, Amerikalı profesyonel güreşçi

1981 - Hannah Spearritt, İngiliz pop şarkıcısı ve aktris

1983 - Sergey Lazarev, Rus şarkıcı ve aktör

1986 - Haminu Dramani, Ganalı futbolcu

VEFAT EDENLER

1528 - Francisco de Peñalosa, İspanyol yazar (d. 1470)

1548 - I. Zygmunt, Jagiellon Hanedanı üyesi Lehistan Kralı ve Litvanya Büyük Dükü (d. 1467)

1865 - Giuditta Negri Pasta, İtalyan şarkıcı (d. 1798)

1910 - Andreas Achenbach, Alman manzara ressamı (d. 1815)

1918 - Nigâr Hanım, Türk şair (d. 1856)

1930 - Cosima Wagner, Alman piyanist ve besteci (d. 1837)

1940 - John Hobson, İngiliz ekonomist ve sosyal bilimci (d. 1858)

1944 - Hazım Körmükçü, Türk tiyatrocu (d. 1898)

1947 - II. Georgios, Yunanistan Kralı (d. 1890)

1950 - Recep Peker, Türk politikacı ve eski Başbakan (d. 1889)

1952 - Ferenc Molnár, Macar yazar (Pal Sokağı Çocukları'nın yazarı) (d. 1878)

1954 - Ahmed Ağdamski, Azeri operacı, oyuncu (d. 1884)

1965 - Helena Rubinstein, Polonyalı-Yahudi asıllı Amerikalı iş kadını (d. 1870)

1976 - Max Ernst, Alman gerçeküstücü ressam (d. 1891)

1978 - İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türk eğitimci, yazar, hattat ve siyasetçi (d. 1886)

1984 - Marvin Gaye, Amerikalı şarkıcı (d. 1939)

1991 - Martha Graham, Amerikalı dansçı (d. 1894)

2001 - Ayhan Şahenk, Türk iş adamı (d. 1929)

2002 - Aptullah Kuran, Türk mimarlık tarihçisi (Mimar Sinan konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan) (d. 1927)

2003 - Leslie Cheung, Hong Konglu şarkıcı ve oyuncu (d. 1956)

2005 - Naci Tanrısever (Karamanoğlu Naci Bey), Türk şair ve İstiklal Madalyası sahibi (Cumhuriyetin Tapu Kadastrosunu kuran, 16 eski dil bilen hayattaki tek kişi sıfatıyla "ölene kadar emekliliği yasak" olan Millî Savunma Bakanlığı uzman bilirkişisi) (d. 1901)

2007 - John Billings, Avustralyalı doğal doğum kontrolü yönteminin mucidi (d. 1918)

2012 - Ekrem Bora, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)

2014 - Jacques Le Goff, 12. ve 13. yüzyıl Orta Çağ tarihinde uzmanlaşmış, Fransız tarihçi (d. 1924)

2015 - Misao Ōkawa, Japon kadın (2013 yılından ölümüne kadar "Yaşayan En Yaşlı Kişi" unvanı sahibi) (d. 1898)

2015 - Nicolae Rainea, emekli Rumen futbol hakemidir (d. 1933)

2016 - Aydın Tansel, Türk şarkıcı ve besteci (d. 1945)

2017 - Lonny Brooks (doğum adı: Lee Baker, Jr.), Amerikalı rock-blues müzisyeni ve gitaristi (d. 1933)

2017 - Hans Gösta Gustaf Ekman, İsveçli oyuncudur (d. 1939)

2017 - Ikutaro Kakehashi, Japon mühendis ve girişimci (d. 1930)

2017 - Giovanni Sartori, demokrasi ve karşılaştırmalı siyaset alanlarında çalışmaları bulunan İtalyan siyaset bilimci (d. 1924)

2017 - Yevgeni Yevtuşenko, Sovyet şair (d. 1933)

2018 - Steven Bochco, Amerikalı yapımcı ve yazar (d. 1943)

2018 - José Efraín Ríos Montt, Guatemalalı asker ve siyasetçi (d. 1926)

2018 - Avichai Rontzki, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Baş Askeri Hahamıydı (d. 1951)

2018 - Ülkü Tamer, Türk şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen (d. 1937)

2019 - Rafael Sánchez Ferlosio, İspanyol yazar ve romancı (d. 1927)

2019 - Vonda Neel McIntyre, Amerikalı bilimkurgu yazar (d. 1948)

2020 - Dora Werzberg Amelan, Fransız hemşire ve sosyal hizmet uzmanıydı (d. 1920)

2020 - Nur Hasan Hüseyin, Somalili siyasetçi (d. 1937)

2020 - Philippe Malaurie, Fransız özel hukuk profesörü (d. 1925)

2020 - Adam Lyons Schlesinger, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, albüm yapımcısı ve gitarist (d. 1967)

2020 - Cemil Taşçıoğlu, Türk profesör doktor (d. 1952)



