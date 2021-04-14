Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 14 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 14 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 14 Nisan Kutlu Doğum Haftası (14 - 20 Nisan) ve Şehitler Haftası olarak kutlanıyor. 14 Nisan Dünya Toptancılar Günü ve Tıbbi Mümessiller Günü olarak da biliniyor. Son olarak ise Ağrı’nın Doğubayazıt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ile Tutak ilçelerinin Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişinin yıl dönümüdür. Peki 14 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 14 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

1205 - Bulgar Çarı Kaloyan komutasındaki Bulgarlar ile Latin İmparatoru I. Baudouin komutasındaki Haçlılar arasında Hadrianapolis Muharebesi yaşandı. Savaş, Kumanlar ve Bizanslı Yunanların desteği ile başarılı bir pusu kuran Bulgarlar tarafından kazanıldı.

1828 - Noah Webster, ilk İngilizce sözlük olan An American Dictionary of the English Language'ı yayımladı.

1865 - ABD Başkanı Abraham Lincoln'e, John Wilkes Booth tarafından suikast yapıldı. Lincoln ertesi sabah öldü.

1894 - Thomas Edison, sinemanın bir öncüsü sayılabilecek "kinetoscope" adlı cihazının ilk gösterisini yaptı.

1900 - Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda, Osmanlı Pavyonu da yer aldı.

1912 - Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. 'Müruriye' denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

1912 - Dönemin en büyük yolcu gemisi RMS Titanic, gece yarısından önce 23:40 sularında bir buzdağı ile çarpıştı ve batmaya başladı.

1927 - İsveç'in Göteborg şehrinde Volvo araç şirketi kuruldu.

1928 - Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani, Bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a verildi.

1931 - İspanya'da Kral XIII. Alfonso, tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.

1944 - Hindistan'ın Bombay Limanında gerçekleşen büyük patlama, 300 kişinin ölümüne yol açtı.

1947 - Güreşçi Yaşar Doğu Avrupa Şampiyonu oldu, Türkiye Millî Takımı da Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

1956 - Chicago, Illinois'de video ilk kez halka tanıtıldı.

1963 - Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği kuruldu.

1981 - Bülent Ersoy, Londra'da geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştirdi.

1987 - Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.

1992 - Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

1994 - ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, üç Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri düşürdü.

1994 - Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında; Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay Başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.

1999 - NATO savaş uçakları, Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı; 75 kişi öldü.

2000 - Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START II anlaşmasını onayladı.

2007 - Ankara'nın Tandoğan meydanında Cumhuriyet Mitingi gerçekleştirildi.

2010 - Çin'in Çinghay eyaletinde, 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 2698 kişi öldü, 12.000'den fazla kişi de yaralandı.

2020 - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin koronavirüs pandemisini ele alma ve Çin ile ilişkisine ilişkin bir soruşturma bekleyen Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) finansmanını askıya aldığını duyurdu.

DOĞUM GÜNLERİ

1126 - İbn Rüşt, Endülüslü Arap felsefeci ve hekim (ö. 1198)

1578 - III. Felipe, İspanya kralı (ö. 1621)

1629 - Christiaan Huygens, Hollandalı gökbilimci, matematikçi ve fizikçi (ö. 1695)

1857 - Beatrice, Britanya prensesi (ö. 1944)

1866 - Anne Sullivan, İrlanda-Amerikalı öğretmen (ö. 1936)

1886 - Edward William Charles Noel, İngiliz istihbarat subayı (ö. 1974)

1889 - Arnold Joseph Toynbee, İngiliz tarihçi (ö. 1975)

1891 - Bhimrao Ramji Ambedkar, Hint politikacı, filozof ve hukukçu (ö. 1956)

1892 - Gordon Childe, Avustralyalı arkeolog (ö .1957)

1904 - John Gielgud, İngiliz oyuncu (ö. 200)

1906 - Faysal bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (ö. 1975)

1907 - François Duvalier, Haiti Devlet Başkanı (ö. 1971)

1921 - Thomas C. Schelling, Amerikalı ekonomist (ö. 2016)

1925 - Rod Steiger, Amerikalı oyuncu (ö. 2002)

1926 - Arif Sami Toker, Türk bestekâr ve ses sanatçısı (ö. 1997)

1927 - David Akers-Jones, İngiliz siyasetçi (ö. 2019)

1932 - Loretta Lynn, Amerikalı şarkıcı

1935 - Erich von Däniken, İsviçreli yazar

1936 - Hilmi Yavuz, Türk yazar

1938 - Mahmud Esad Coşan, Türk akademisyen, yazar ve din adamı (ö. 2001)

1941 - Julie Christie, İngiliz aktris

1942 - Valeri Brumel, Rus yüksek atlamacı (ö. 2003)

1943 - Fuad Sinyora, Lübnanlı siyasetçi ve Lübnan'ın eski Geçici Cumhurbaşkanı

1945 - Ritchie Blackmore, İngiliz gitarist, Deep Purple ve Rainbow gruplarının kurucu üyesi

1948 - Berry Berenson, Amerikalı şarkıcı ve manken (ö. 2001)

1951 - Gregory Winter, İngiliz biyokimyager

1952 - Ahmet Hoşsöyler, Türk yönetmen ve senarist

1957 - Ülkü Duru, Türk oyuncu

1958 - Tarık Tarcan, Türk oyuncu ve manken

1958 - Peter Capaldi, İskoç oyuncu ve yönetmen

1961 - Robert Carlyle, İskoç oyuncu

1964 - Gina McKee, İngiliz oyuncu

1965 - Ümit Ünal, Türk film yönetmeni ve senarist

1967 - Julia Zemiro, Fransız-Avustralyalı sunucu

1968 - Anthony Michael Hall, Amerikalı oyuncu

1970 - Emre Altuğ, Türk şarkıcı ve oyuncu

1973 - Adrien Brody, Amerikalı oyuncu

1973 - Roberto Ayala, Arjantinli futbolcu

1974 - Da Brat, Amerikalı rapçi

1975 - Lita, Amerikalı güreşçi

1976 - Ali Lukunku, Kongolu millî futbolcu

1976 - Serkan Çınar, Türk hakem

1977 - Serkan Altuniğne, Türk karikatürist

1977 - Sarah Michelle Gellar, Amerikalı oyuncu

1979 - Kerem Tunçeri, Türk basketbolcu

1981 - Willy William, Fransız müzisyen

1981 - Jacques Houdek, Hırvat şarkıcı-şarkı yazarı

1982 - Claudia Romani, İtalyan model

1982 - Uğur Boral, Türk futbolcu

1996 - Abigail Breslin, Amerikalı aktris

1997 - Ante Ćorić, Hırvat futbolcu

VEFAT EDENLER

911 - Papa III. Sergius, 29 Ocak 904'ten 911'de ölümüne kadar Papa idi (860)

1759 - George Frideric Handel, Alman besteci (d. 1685)

1860 - Eduard Friedrich Eversmann, Alman biyolog ve kaşif (d. 1794)

1897 - Émile Levassor, Fransız mühendis (d. 1843)

1915 - Süleyman Askerî, Osmanlı asker (d. 1884)

1917 - Ludwik Lejzer Zamenhof, Polonyalı göz doktoru ve filolog (yapay dil olan Esperanto'nun yaratıcısı) (d. 1859)

1925 - John Singer Sargent, Amerikalı ressam (d. 1856)

1930 - Vladimir Mayakovsky, Rus yazar (d. 1893)

1935 - Amalie Emmy Noether, Alman matematikçi (d. 1882)

1947 - Salvador Toscano, Meksikalı film yapımcısı, yönetmeni ve dağıtımcısı (d. 1872)

1950 - Ramana Maharshi, Hindu mistik (d. 1879)

1951 - Ernest Bevin, İngiliz devlet adamı (d. 1881)

1961 - Émile Henriot, Fransız şair, romancı, denemeci ve edebiyat eleştirmeni (d. 1889)

1963 - Arthur Jonath, Alman atlet (d. 1909)

1964 - Rachel Carson, Amerikalı yazar (d. 1907)

1975 - Fredric March, Amerikalı oyuncu (d. 1897).

1981 - Faik Kurdoğlu, Türk siyasetçi (d. 1892)

1981 - Suavi Süalp, Türk mizahçı (d. 1926)

1986 - Simone de Beauvoir, Fransız feminist yazar (d. 1908)

1995 - Burl Ives, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1909)

1997 - Seniye Fenmen, Türk seramik sanatçısı

2002 - Abdurrahman Palay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve senarist (d. 1923)

2005 - Esen Ünür, Türk gazeteci ve yazar (d. 1942)

2009 - Maurice Druon, Fransız romancı (d. 1918)

2011 - William Nunn Lipscomb, Jr., Amerikalı kimyager (d. 1919)

2012 - Jonathan Frid, Kanadalı oyuncu (d. 1924)

2012 - Piermario Morosini, İtalyan futbolcu (d. 1986)

2013 - Colin Rex Davis, İngiliz orkestra şefi (d. 1927)

2015 - Percy Sledge, Amerikalı R&B müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1940)

2017 - Henry Hillman, Amerikalı milyarder iş adamı, yatırımcı, sivil lider ve hayırsever (d. 1918)

2017 - Girish Chandra Saxena, Hint bürokrat (d. 1928)

2018 - Isabella Biagini, İtalyan aktris ve şov yıldızı (d. 1943)

2018 - Jean-Claude Malgoire, Fransız orkestra şefidir (d. 1940)

2019 - Bibi Andersson, İsveçli aktris (d. 1935)

2019 - Giuseppe Ciarrapico, İtalyan iş adamı spor yöneticisi ve siyasetçi (d. 1934)

2019 - David Brion Davis, Amerikalı eğitimci ve tarihçidir (d. 1927)

2020 - Haydar Baş, Türk siyasetçi, iş adamı, ilahiyatçı, yazar, eğitimci (d. 1947)

2020 - Aldo di Cillo Pagotto, Brezilyalı Katolik başpiskopos (d. 1949)

2020 - Namık Kemal Şentürk, Türk devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi (d. 1922)



