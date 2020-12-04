Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 4 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 4 Aralık tarihi Dünya Madenciler günü olarak kabul edildi. Peki 4 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 4 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1800 - Emil Aarestrup, Danimarkalı şair (ö. 1856)

1835 - Samuel Butler, İngiliz yazar (ö. 1902)

1840 - Crazy Horse (Çılgın At), Oglala Siyu Kızılderili şefi (ö. 1877)

1875 - Rainer Maria Rilke, Alman şair (ö. 1926)

1881 - Erwin von Witzleben, Nazi Almanyası'nın mareşali (ö. 1944)

1890 - Fuad Köprülü, Türk tarihçi ve Dış İşleri Bakanlarından (ö. 1966)

1892 - Francisco Franco, İspanya'nın faşist diktatörü (ö. 1975)

1910 - Alex North, Amerikalı besteci (film müzikleri ile tanınmış) (ö. 1991)

1913 - Claude Renoir, Fransız görüntü yönetmeni (ressam Pierre Auguste Renoir'ın torunu) (ö. 1993)

1920 - Abdullah Yüce, Türk müziği sanatçısı (ö. 1995)

1921 - Carlos Franqui, Kübalı yazar, şair, gazeteci, devrimci ve siyasetçi (ö. 2010)

1921 - Deanna Durbin, Kanadalı aktris (ö. 2013)

1925 - Albert Bandura, Kanadalı psikolog

1927 - Aptullah Kuran, Türk akademisyen, yazar ve Boğaziçi Üniversitesi kurucusu (ö. 2002)

1929 - Şakir Eczacıbaşı, Türk iş adamı ve fotoğrafçı (ö. 2010)

1931 - Ken Bates, İngiliz iş adamı ve futbol yatırımcısı

1932 - François Deguelt, Fransız şarkıcı (ö. 2014)

1949 - Jeff Bridges, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1953 - Jean-Marie Pfaff, Belçikalı futbolcu

1962 - Alexander Litvinenko, Rus casus (ö. 2006)

1964 - Sertab Erener, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1964 - Marisa Tomei, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu

1969 - Jay-Z, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1972 - Nikki Tyler, Amerikalı porno yıldızı

1973 - Tyra Banks, Amerikalı manken

1977 - Çağlar Çorumlu, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1977 - Ertan Saban, Türk kökenli Makedon oyuncu

1977 - Lyubov Sokolova Kılıç, Rus voleybolcu

1992 - Kim Seok-Jin, Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı