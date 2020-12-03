Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 3 Aralık tarihte bugün neler oldu?

1447 - II. Bayezid, Osmanlı'nın 8. Padişahı (ö. 1512) 1755 - Gilbert Stuart, Amerikalı ressam (ö. 1828) 1830 - Frederic Leighton, İngiliz ressam (ö. 1896) 1833 - Carlos Finlay, Kübalı bilim adamı (sarıhumma araştırmalarının öncüsü olarak kabul edilen) (ö. 1915) 1857 - Joseph Conrad, Polonya asıllı İngiliz yazar (ö. 1924) 1884 - Racendra Prasad, Hindistan'ın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1963) 1889 - Stoyan Zagorçinov, Bulgar yazar (ö. 1969) 1895 - Anna Freud, Avusturyalı psikanalist (ö. 1982) 1899 - Ikeda Hayato, Japonya Başbakanı (ö. 1965) 1900 - Richard Kuhn, Avusturya asıllı Alman biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1967) 1902 - Mitsuo Fuchida, Japon pilot (ö. 1976) 1910 - Hakkı Yeten, Türk futbolcu, teknik direktör ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. Başkanı (ö. 1989) 1911 - Nino Rota , İtalyan film müziği bestecisi ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1979) 1914 - Şeref Görkey, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2004) 1924 - John Backus, Amerikalı matematikçi (ö. 2007) 1927 - Andy Williams, Amerikalı pop müzik sanatçısı (ö. 2012) 1930 - Jean-Luc Godard, Fransız film yönetmeni 1942 - Engin Güner, Türk siyasetçi 1948 - Ozzy Osbourne, İngiliz şarkıcı 1955 - Ahmet Özal, Türk iş adamı ve siyasetçi 1960 - Julianne Moore, Amerikalı oyuncu ve çocuk kitabı yazarı 1961 - Daryl Hannah, Amerikalı oyuncu 1965 - Katarina Witt, Alman buz patencisi 1968 - Aylin Nazlıaka, Türk iş kadını ve siyasetçi 1968 - Brendan Fraser, Amerikalı oyuncu 1973 - Holly Marie Combs, Amerikalı oyuncu 1975 - Cristina Llanos, İspanyol şarkıcı, besteci ve gitarist 1980 - Jenna Dewan, Amerikalı oyuncu 1981 - David Villa, İspanyol futbolcu 1982 - Michael Essien, Ganalı futbolcu 1984 - Avraam Papadopulos, Yunan futbolcu 1989 - Selçuk Alibaz, Türk-Alman futbolcu

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildi. Peki 3 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 3 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

VEFAT EDENLER

1533 - III. Vasili, Moskova Büyük Knezi (d. 1479)

1823 - Giovanni Battista Belzoni, İtalyan kâşif (d. 1778)

1894 - Robert Louis Stevenson, İskoç yazar (d. 1850)

1919 - Pierre Auguste Renoir, Fransız empresyonist ressam (d. 1919)

1936 - Mahmut Nedim Soydan, Türk siyasetçi (d. 1889)

1937 - Attila József, Macar şair (d. 1905)

1964 - Hasan Basri Çantay, Türk öğretmen, gazeteci ve politikacı (TBMM 1. Dönem Milletvekili) (d. 1887)

1979 - Kemal Fedai Coşkuner, Türk yazar ve Fedai Dergisi sahibi (d. 1927)

1984 - Muharrem Ertaş, Türk saz ve söz ustası (d. 1913)

1988 - Rasim Kaygusuz, Türk öğretmen ve Cin Ali kitaplarının yazarı (d. 1926)

1994 - Burhan Arpad, Türk gazeteci ve yazar (d. 1910)

1996 - Babrak Karmal, Afganistan Başbakanı (d. 1929)

1999 - Scatman John, Amerikalı sanatçı (d. 1942)

2003 - David Hemmings, İngiliz oyuncu, yönetmen ve ressam (d. 1941)

YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1818 - Illinois, Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. eyaleti oldu.

1854 - Florence Nightingale Hastanesine adını veren hemşire, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda, Kırım Savaşı sırasında yaralanan İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımını yapmıştır.

1918 - I. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'da yapılan Müttefik Kongresi sona erdi; Almanya'nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi.

1923 - Teşkilatı Esasiye Encümeni yeni anayasayı görüşmeye başladı.

1928 - Ekmek otuz para ucuzladı.

1934 - Dini kisvelerle ilgili yasaklar öngören, "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun" kabul edildi.

1942 - Zonguldak'ta bir maden ocağındaki kazada 63 işçi öldü.

1944 - Yunanistan'da, komünistler ve kralcılar arasında Yunan İç Savaşı başladı.

1956 - Birleşik Krallık ve Fransa, Süveyş'ten çekileceklerini açıkladılar.

1959 - Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

1967 - İlk kalp nakli ameliyatını, Güney Afrikalı kalp cerrahı Dr. Christiaan Barnard, Cape Town'da yaptı; hasta 18 gün yaşayabildi.

1971 - Pakistan-Hindistan savaşı başladı.

1971 - Prof. Dr. Mümtaz Soysal 6 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

1978 - Türkiye'de yılda 14 milyon ton tezeğin yakıt olarak kullanıldığı açıklandı.

1979 - Fedai Dergisi sahibi, yazar Kemal Fedai Coşkuner İzmir'de öldürüldü.

1981 - Bülent Ecevit, dört aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevine konuldu.

1984 - Bhopal felaketi: Union Carbide firmasının Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazının sızması 18,000 kişinin ölümüne neden oldu.

1989 - Malta'da bir araya gelen ABD Başkanı George H. W. Bush ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov, soğuk savaşın bittiğini resmen ilan ettiler.

1990 - TRT'nin Telegün adlı yayını başladı.

1999 - Bakanlar Kurulu, Bolu'ya bağlı Düzce ilçesinin il, Kaynaşlı ve Derince beldelerinin de Düzce'ye bağlı ilçe yapılmasına karar verdi.

2002 - BM silah denetçileri ilk kez, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girdiler.

2002 - Dünya Gıda Programı Afrika'da 38 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

2003 - Türk-İş'in 19. Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Salih Kılıç seçildi.

BONUS

3 Aralık'ta neler olduğunu öğrendik ama 'Yeni aya nasıl başlamıştık' diye merak edenlere arşivimizi açıyoruz.



