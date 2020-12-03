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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 3 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Seray Üstün Seray Üstün 03.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 3 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihin sır dolu perdesini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Aralık ayına girmesiyle beraber yeni yıl coşkusu içimizi saymaya başladı. Başımıza gelmedik kalmayan 2020 yılının son ayının üçüncü günü için tarihte gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçmiş 3 Aralık tarihlerinde neler yaşandığını sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 3 Aralık olayları...

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildi. Peki 3 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 3 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

ANDY WILLIAMS

1447 - II. Bayezid, Osmanlı'nın 8. Padişahı (ö. 1512)
1755 - Gilbert Stuart, Amerikalı ressam (ö. 1828)
1830 - Frederic Leighton, İngiliz ressam (ö. 1896)
1833 - Carlos Finlay, Kübalı bilim adamı (sarıhumma araştırmalarının öncüsü olarak kabul edilen) (ö. 1915)
1857 - Joseph Conrad, Polonya asıllı İngiliz yazar (ö. 1924)
1884 - Racendra Prasad, Hindistan'ın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1963)
1889 - Stoyan Zagorçinov, Bulgar yazar (ö. 1969)
1895 - Anna Freud, Avusturyalı psikanalist (ö. 1982)
1899 - Ikeda Hayato, Japonya Başbakanı (ö. 1965)
1900 - Richard Kuhn, Avusturya asıllı Alman biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1967)
1902 - Mitsuo Fuchida, Japon pilot (ö. 1976)
1910 - Hakkı Yeten, Türk futbolcu, teknik direktör ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. Başkanı (ö. 1989)
1911 - Nino Rota , İtalyan film müziği bestecisi ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1979)
1914 - Şeref Görkey, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2004)
1924 - John Backus, Amerikalı matematikçi (ö. 2007)
1927 - Andy Williams, Amerikalı pop müzik sanatçısı (ö. 2012)
1930 - Jean-Luc Godard, Fransız film yönetmeni
1942 - Engin Güner, Türk siyasetçi
1948 - Ozzy Osbourne, İngiliz şarkıcı
1955 - Ahmet Özal, Türk iş adamı ve siyasetçi
1960 - Julianne Moore, Amerikalı oyuncu ve çocuk kitabı yazarı
1961 - Daryl Hannah, Amerikalı oyuncu
1965 - Katarina Witt, Alman buz patencisi
1968 - Aylin Nazlıaka, Türk iş kadını ve siyasetçi
1968 - Brendan Fraser, Amerikalı oyuncu
1973 - Holly Marie Combs, Amerikalı oyuncu
1975 - Cristina Llanos, İspanyol şarkıcı, besteci ve gitarist
1980 - Jenna Dewan, Amerikalı oyuncu
1981 - David Villa, İspanyol futbolcu
1982 - Michael Essien, Ganalı futbolcu
1984 - Avraam Papadopulos, Yunan futbolcu
1989 - Selçuk Alibaz, Türk-Alman futbolcu

VEFAT EDENLER

RASİM KAYGUSUZ

1533 - III. Vasili, Moskova Büyük Knezi (d. 1479)
1823 - Giovanni Battista Belzoni, İtalyan kâşif (d. 1778)
1894 - Robert Louis Stevenson, İskoç yazar (d. 1850)
1919 - Pierre Auguste Renoir, Fransız empresyonist ressam (d. 1919)
1936 - Mahmut Nedim Soydan, Türk siyasetçi (d. 1889)
1937 - Attila József, Macar şair (d. 1905)
1964 - Hasan Basri Çantay, Türk öğretmen, gazeteci ve politikacı (TBMM 1. Dönem Milletvekili) (d. 1887)
1979 - Kemal Fedai Coşkuner, Türk yazar ve Fedai Dergisi sahibi (d. 1927)
1984 - Muharrem Ertaş, Türk saz ve söz ustası (d. 1913)
1988 - Rasim Kaygusuz, Türk öğretmen ve Cin Ali kitaplarının yazarı (d. 1926)
1994 - Burhan Arpad, Türk gazeteci ve yazar (d. 1910)
1996 - Babrak Karmal, Afganistan Başbakanı (d. 1929)
1999 - Scatman John, Amerikalı sanatçı (d. 1942)
2003 - David Hemmings, İngiliz oyuncu, yönetmen ve ressam (d. 1941)

YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1818 - Illinois, Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. eyaleti oldu.
1854 - Florence Nightingale Hastanesine adını veren hemşire, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda, Kırım Savaşı sırasında yaralanan İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımını yapmıştır.
1918 - I. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'da yapılan Müttefik Kongresi sona erdi; Almanya'nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi.
1923 - Teşkilatı Esasiye Encümeni yeni anayasayı görüşmeye başladı.
1928 - Ekmek otuz para ucuzladı.
1934 - Dini kisvelerle ilgili yasaklar öngören, "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun" kabul edildi.
1942 - Zonguldak'ta bir maden ocağındaki kazada 63 işçi öldü.
1944 - Yunanistan'da, komünistler ve kralcılar arasında Yunan İç Savaşı başladı.
1956 - Birleşik Krallık ve Fransa, Süveyş'ten çekileceklerini açıkladılar.
1959 - Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.
1967 - İlk kalp nakli ameliyatını, Güney Afrikalı kalp cerrahı Dr. Christiaan Barnard, Cape Town'da yaptı; hasta 18 gün yaşayabildi.
1971 - Pakistan-Hindistan savaşı başladı.
1971 - Prof. Dr. Mümtaz Soysal 6 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.
1978 - Türkiye'de yılda 14 milyon ton tezeğin yakıt olarak kullanıldığı açıklandı.
1979 - Fedai Dergisi sahibi, yazar Kemal Fedai Coşkuner İzmir'de öldürüldü.
1981 - Bülent Ecevit, dört aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevine konuldu.
1984 - Bhopal felaketi: Union Carbide firmasının Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazının sızması 18,000 kişinin ölümüne neden oldu.
1989 - Malta'da bir araya gelen ABD Başkanı George H. W. Bush ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov, soğuk savaşın bittiğini resmen ilan ettiler.
1990 - TRT'nin Telegün adlı yayını başladı.
1999 - Bakanlar Kurulu, Bolu'ya bağlı Düzce ilçesinin il, Kaynaşlı ve Derince beldelerinin de Düzce'ye bağlı ilçe yapılmasına karar verdi.
2002 - BM silah denetçileri ilk kez, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girdiler.
2002 - Dünya Gıda Programı Afrika'da 38 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
2003 - Türk-İş'in 19. Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Salih Kılıç seçildi.

BONUS

3 Aralık'ta neler olduğunu öğrendik ama 'Yeni aya nasıl başlamıştık' diye merak edenlere arşivimizi açıyoruz.

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