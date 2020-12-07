Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 7 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 7 Aralık tarihi Dünya Sivil Havacılık Günü olarak kabul edildi. Peki 7 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 7 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
1598 - Gian Lorenzo Bernini, İtalyan heykeltıraş (ö. 1680)
1823 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantık bilimci (ö. 1891)
1863 - Pietro Mascagni , İtalyan besteci (ö. 1945)
1875 - Hüseyin Cahit Yalçın , Türk gazeteci ve yazar (ö. 1957)
1909 - Nikola Vaptsarov, Bulgar şair (ö. 1942)
1915 - Eli Wallach , Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2014)
1916 - Yekaterina Budanova , Sovyet pilot (ö. 1943)
1919 - Ceyhun Atuf Kansu , Türk yazar, şair ve doktor (ö. 1978)
1928 - Noam Chomsky , Amerikalı dil bilimci, siyaset bilimci ve yazar
1932 - Oktay Ekşi, Türk gazeteci
1933 - Şevket Kazan , Türk siyasetçi ve avukat (ö. 2020)
1938 - Oben Güney , Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1993)
1940 - İsmail Kahraman , Türk hukukçu ve siyasetçi
1942 - Yavuz Özışık , Türk piyanist ve müzisyen (ö. 2017)
1945 - Güzin Özyağcılar , Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1948 - Tom Waits , Amerikalı müzisyen
1956 - Larry Bird , Amerikalı basketbolcu
1968 - Esra Dermancıoğlu , Türk dizi ve sinema oyuncusu
1970 - Bay J (Jerfi Benveniste ), İtalyan asıllı Türk radyocu ve DJ
1971 - Chasey Lain , Amerikalı porno oyuncusu
1973 - İbrahim Kutluay , Türk basketbolcu
1977 - Dominic Howard, İngiliz müzisyen ve grup Muse'ın bateristi
1980 - John George Terry, İngiliz futbolcu
1981 - Tuba Ünsal , Türk oyuncu ve manken
1987 - Aaron Carter , Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
1989 - Vladan Giljen , Karadağlı futbolcu
1989 - Nicholas Hoult, İngiliz oyuncu
1990 - Urszula Radwańska , Polonyalı tenisçi
MÖ 43 - Cicero, Romalı politikacı ve yazar (d. MÖ 106)
1803 - Küçük Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya (d. 1757)
1886 - Johann Philipp Becker , Alman devrimci (d. 1809)
1894 - Ferdinand de Lesseps , Fransız diplomat ve girişimci (Süveyş Kanalı’nı hayata geçiren) (d. 1805)
1936 - Osman Nuri Birgi , Türk akademisyen, siyasetçi ve doktor (d. 1872)
1947 - Nicholas Murray Butler , Amerikalı eğitimci, siyaset adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1862)
1955 - Fatin Gökmen , Türk astronom (d. 1877)
1956 - Reşat Nuri Güntekin , Türk romancı, öykücü ve oyun yazarı (d. 1889)
1974 - Mehmed Muhiddin Sevilen (Hayali Küçük Ali ), Türk Karagöz oynatıcısı (d.1886)
1975 - Thornton Wilder , Amerikalı oyun yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1897)
1979 - Cavit Orhan Tütengil , Türk bilim adamı ve yazar (öldürüldü) (d. 1921)
1985 - Robert Graves , İngiliz akademisyen, şair ve romancı (d. 1895)
1990 - Joan Bennett , Amerikalı aktris (d. 1910)
1992 - Cengiz Tuncer , Türk siyasetçi (d. 1942)
1992 - Şahin Kaygun , Türk fotoğraf ve grafik sanatçısı (d. 1951)
1993 - Abidin Dino , Türk ressam (d. 1913)
2006 - Suat Sayın , Türk bestekâr, güftekâr ve ses sanatçısı (d. 1932)
2007 - Erhan Bener , Türk yazar (d. 1929)
2013 - Édouard Molinaro Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1928)
2016 - İsmet Sezgin Türk siyasetçi (d. 1928)
2017 - Süleyman Dilbirliği , Türk asker (d. 1926)
1787 - Delaware, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onaylayan ilk eyalet oldu.
1836 - Martin Van Buren, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Başkanı seçildi.
1905 - Moskova Ayaklanması başladı. Moskova’ya giren Çarlık Ordularıyla ayaklanmacılar arasında kıyasıya çarpışmalar yaşandı.
1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1920 - Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.
1921 - Kilis 'in Fransız işgalinden kurtuluşu.
1922 - Siyasal mizah dergisi, Akbaba yayın hayatına başladı.
1923 - Birleşik Krallık 'ta yapılan seçimlerde; Muhafazakar Parti 257, İşçi Partisi 191, Liberal Parti 158 milletvekilliği aldı.
1932 - Muhsin Ertuğrul'un "Bir Millet Uyanıyor" filmi gösterime girdi.
1934 - Türk Kadınlar Birliği , İstanbul'da bir mitingle kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kutladı.
1941 - II. Dünya Savaşı: Kanada; Finlandiya, Macaristan, Romanya, ve Japonya'ya savaş ilan etti.
1941 - Pearl Harbor Saldırısı: Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.
1944 - Reşat Ekrem Koçu tarafından yayımlanan, İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çıktı.
1958 - İstanbul sokaklarında "hulahup" çevirmek yasaklandı.
1961 - MGK, Başbakan İsmet İnönü'nün Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
1972 - Apollo 17, Ay görevine doğru yola çıktı.
1973 - İslam Konferansı Örgütü'ne üye 7 ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacı ile İslam Kalkınma Bankası kuruldu.
1975 - Endonezya, Doğu Timor'u işgal etti.
1979 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Olay yerine "Anti Terör Birliği" imzalı bir bildiri bırakıldı.
1983 - İber Hava Yollarına ait bir Boeing 727 ile bir DC-9 yoğun siste Madrid Havaalanının pistinde çarpıştı: 93 kişi öldü.
1987 - Kaliforniya'nın Paso Robles şehrinde, bir yolcu uçağı düştü: 43 kişi öldü.
1988 - Ermenistan'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi: 25.000’in üzerinde ölü, 15.000'den fazla yaralı, 400.000 kişi evsiz kaldı.
1996 - TBMM'de harçları protesto etmek için pankart açan öğrencilerin yargılanması sona erdi; gençler toplam 96 yıla mahkûm oldular.
2002 - Bangladeş'te dört tiyatroya yapılan bombalı saldırılarda 18 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.
2002 - Londra'da 51'incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.
2004 - Hamid Karzai, Afganistan Devlet Başkanlığı görevine başladı.
2009 - Reşadiye saldırısı: Tokat'ın Reşadiye ilçesi, Sazak köyünde 7 Jandarmanın şehit edildiği pusu gerçekleşti.
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