Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 8 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 8 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 8 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 8 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
MÖ 65 - Quintus Horatius Flaccus, Romalı şair (ö. MÖ 8)
1542 - Mary Stuart, İskoçya Kraliçesi (ö. 1587)
1708 - I. Franz, Kutsal Roma İmparatoru ve Toskana Grandükü (ö. 1765)
1756 - Maximilian Franz von Österreich, Alman din adamı ve siyasetçi (ö. 1801)
1765 - Elias (Eli) Whitney, Amerikalı mucit ve sanayici (ö. 1825)
1832 - Bjørnstjerne Bjørnson, Norveçli yazar, şair, politikacı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1910)
1839 - Ali Suavi ("Sarıklı İhtilalci"), Türk gazeteci ve yazar (ö. 1878)
1861 - Georges Méliès, Fransız film yapımcısı ve yönetmen (ö. 1938)
1864 - Camille Claudel, Fransız heykeltıraş (ö. 1943)
1865 - Jean Sibelius, Finlandiyalı besteci (ö. 1957)
1894 - E. C. Segar, Amerikalı karikatürist (Temel Reis (Popeye)'in yaratıcısı (ö. 1938)
1911 - Lee J. Cobb, Amerikalı oyuncu (ö. 1976)
1925 - Sammy Davis Jr., Amerikalı oyuncu, dansçı ve komedyen (ö. 1990)
1925 - Arnaldo Forlani, İtalyan siyasetçi
1926 - Joachim Fest, Alman yazar (ö. 2006)
1930 - Maximilian Schell, Avusturyalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2014)
1936 - David Carradine, Amerikalı oyuncu (ö. 2009)
1941 - Randall Harold Cunningham, Amerikalı siyasetçi
1943 - Jim Morrison, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve şair (ö. 1971)
1943 - Hakkı Koşar, Türk karateci
1946 - Salif Keïta, Malili futbolcu
1953 - Kim Basinger, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1954 - Louis de Berniéres, İngiliz yazar
1957 - Phil Collen, İngiliz müzisyen
1960 - Aaron Allston, Amerikalı yazar ve oyun programcısı (ö. 2014)
1962 - Marty Friedman, Amerikalı müzisyen
1966 - Sinead O'Connor, İrlandalı müzisyen
1971 - Abdullah Ercan, Türk futbolcu
1973 - Corey Taylor, Amerikalı müzisyen
1976 - Dominic Monaghan, İngiliz aktör
1978 - Ian Somerhalder, Amerikalı oyuncu
1978 - Soner Sarıkabadayı, Türk pop müzik şarkıcısı
1981 - Azra Akın, Türk manken, model ve oyuncu
1982 - Hamit Altıntop, Türk futbolcu
1982 - Halil Altıntop, Türk futbolcu
1982 - Nicki Minaj, Amerikalı rap şarkıcısı ve söz yazarı
1985 - Dwight Howard, Amerikalı basketbolcu
1993 - AnnaSophia Robb, Amerikalı oyuncu
1709 - Thomas Corneille, Fransız şair (d. 1625)
1796 - Petro Aleksandroviç Rumyantsev, Rus general (Çariçe II. Katerina'nın emrinde 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşına kumandanlık eden) (d. 1725)
1831 - James Hoban, İrlandalı mimar (Beyaz Saray en önemli eserlerinden biridir) (d. 1762)
1864 - George Boole, İngiliz matematikçi ve filozof (d. 1762)
1894 - Pafnuty Lvovich Chebyshev, Rus matematikçi (d. 1821)
1903 - Herbert Spencer, İngiliz felsefeci (d. 1820)
1978 - Golda Meir, İsrail'in 4. Başbakanı (d. 1898)
1980 - John Lennon, İngiliz rock şarkıcısı, The Beatles grubunun kurucusu ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (d. 1940)
1983 - Slim Pickens, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1919)
1984 - Semih Sancar, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16. Genelkurmay Başkanı (d. 1911)
1989 - Berke Vardar, Türk dilbilimci (d. 1934)
1990 - Tadeusz Kantor, Polonyalı ressam, asamblaj ressamı ve tiyatro yönetmeni (d. 1925)
1994 - Antonio Carlos Jobim, Brezilyalı besteci, Bossa Nova akımının öncüsü, yorumcu, piyanist ve gitarist (d. 1927)
2001 - Mirza Delibašić, Bosnalı basketbolcu (d. 1954)
2003 - Rubén González, Kübalı piyanist (Buena Vista Social Club grubunun elemanı) (d. 1919)
2004 - Darrell Lance Abbott, Amerikalı gitarist ve Pantera grubunun kurucusu (d. 1966)
2016 - John Glenn, Amerikalı havacı, mühendis, astronot ve siyasetçi (d. 1921)
2019 - Juice WRLD, Amerikalı bir rapçi, şarkıcı ve şarkı yazarı (d. 1998)
1808 - Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız Ordusu, Madrid'e girdi.
1863 - Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía Kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı, 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında bu alana bir anıt dikildi.
1868 - İlk ışıklı trafik lambaları, Londra'da kullanılmaya başlandı.
1869 - Birinci Vatikan Konsili açıldı.
1886 - ABD'de Samuel Gompers Başkanlığında, Amerikan Emek Federasyonu kuruldu.
1936 - Nikaragua'da, Anastasio Somoza Cumhurbaşkanı seçildi.
1941 - Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu.
1942 - Vatan gazetesi, Hitler ve Mihver Devletleri aleyhtarı yazılar nedeniyle kapatıldı.
1948 - Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.
1953 - Türkiye futbolda İspanya'yı eledi ve Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
1953 - DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) kuruldu.
1955 - Samsun Anadolu Lisesi kuruldu.
1962 - Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında "Karşılıklı Sağlık Yardımı Anlaşması" imzalandı. Türkiye'nin de katıldığı anlaşmaya göre, kendi ülkesinde tedavisi mümkün olmayan hastaların bakımı, bu imkânlara sahip ülkelerde yapılacak.
1966 - Dünyanın ilk "işçi şirketi" olduğu söylenen Türksan kuruldu. Şirketin kuruluş amacının yurt dışında çalışan Türk işçilerin tasarruflarını değerlendirmek olduğu açıklandı.
1968 - Tokyo Uluslararası Maratonu'nda, İsmail Akçay dördüncü oldu.
1972 - Doğan Koloğlu, 7,5 yıl hapse mahkum oldu.
1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yazar Çetin Altan'ın cezasını affetti. Ancak Altan'ın 2 yıllık cezası af kapsamı dışında kaldı.
1980 - John Lennon, New York'ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.
1987 - Ömer Kavur'un yönettiği Anayurt Oteli, 9. Nantes 3 Kısa Film Şenliği'nde büyük ödülü aldı.
1987 - İsrail işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler, intifada hareketini başlattı.
1987 - ABD Başkanı Ronald Reagan ve SSCB lideri Mihail Gorbaçov, orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı imhası için antlaşma imzaladı.
1991 - Boris Yeltsin ile Ukrayna ve Beyaz Rusya Cumhuriyetlerinin Devlet Başkanları, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunu ilan ettiler.
1992 - TBMM, Somali'ye asker gönderilmesini kararlaştırdı.
1995 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, kısaltması KESK olan memur sendikaları konfederasyonu kuruldu.
1996 - PKK, rehin tuttuğu 6 askeri, Kuzey Irak'taki Zap kampında Refah Partisi Van Milletvekili Fethullah Erbaş, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal ve Mazlum-Der İzmir Şube Başkanı Halit Çelik'e teslim etti.
2003 - Erdoğan Teziç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK Başkanlığına atandı.
2004 - Ohio eyaletindeki Damageplan konserinde Dimebag Darrell (Darrell Lance Abbott), Nathan Gale adlı bir çılgın tarafından sahnede vuruldu.
2007 - Küresel Isınmaya Hayır Mitingi
8 Aralık'ta neler olduğunu öğrendik ama 'Yeni aya nasıl başlamıştık' diye merak edenlere arşivimizi açıyoruz.
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