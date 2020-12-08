Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 8 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 8 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 8 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 8 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

MÖ 65 - Quintus Horatius Flaccus, Romalı şair (ö. MÖ 8)

1542 - Mary Stuart, İskoçya Kraliçesi (ö. 1587)

1708 - I. Franz, Kutsal Roma İmparatoru ve Toskana Grandükü (ö. 1765)

1756 - Maximilian Franz von Österreich, Alman din adamı ve siyasetçi (ö. 1801)

1765 - Elias (Eli) Whitney, Amerikalı mucit ve sanayici (ö. 1825)

1832 - Bjørnstjerne Bjørnson, Norveçli yazar, şair, politikacı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1910)

1839 - Ali Suavi ("Sarıklı İhtilalci"), Türk gazeteci ve yazar (ö. 1878)

1861 - Georges Méliès, Fransız film yapımcısı ve yönetmen (ö. 1938)

1864 - Camille Claudel, Fransız heykeltıraş (ö. 1943)

1865 - Jean Sibelius, Finlandiyalı besteci (ö. 1957)

1894 - E. C. Segar, Amerikalı karikatürist (Temel Reis (Popeye)'in yaratıcısı (ö. 1938)

1911 - Lee J. Cobb, Amerikalı oyuncu (ö. 1976)

1925 - Sammy Davis Jr., Amerikalı oyuncu, dansçı ve komedyen (ö. 1990)

1925 - Arnaldo Forlani, İtalyan siyasetçi

1926 - Joachim Fest, Alman yazar (ö. 2006)

1930 - Maximilian Schell, Avusturyalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2014)

1936 - David Carradine, Amerikalı oyuncu (ö. 2009)

1941 - Randall Harold Cunningham, Amerikalı siyasetçi

1943 - Jim Morrison, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve şair (ö. 1971)

1943 - Hakkı Koşar, Türk karateci

1946 - Salif Keïta, Malili futbolcu

1953 - Kim Basinger, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1954 - Louis de Berniéres, İngiliz yazar

1957 - Phil Collen, İngiliz müzisyen

1960 - Aaron Allston, Amerikalı yazar ve oyun programcısı (ö. 2014)

1962 - Marty Friedman, Amerikalı müzisyen

1966 - Sinead O'Connor, İrlandalı müzisyen

1971 - Abdullah Ercan, Türk futbolcu

1973 - Corey Taylor, Amerikalı müzisyen

1976 - Dominic Monaghan, İngiliz aktör

1978 - Ian Somerhalder, Amerikalı oyuncu

1978 - Soner Sarıkabadayı, Türk pop müzik şarkıcısı

1981 - Azra Akın, Türk manken, model ve oyuncu

1982 - Hamit Altıntop, Türk futbolcu

1982 - Halil Altıntop, Türk futbolcu

1982 - Nicki Minaj, Amerikalı rap şarkıcısı ve söz yazarı

1985 - Dwight Howard, Amerikalı basketbolcu

1993 - AnnaSophia Robb, Amerikalı oyuncu