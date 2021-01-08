Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 8 Ocak tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 8 Ocak tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 8 Ocak Hatay’ın Erzin ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşu olarak kutlanıyor. Peki 8 Ocak’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 8 Ocak’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

626 - Hüseyin ibn Ali, Dördüncü Hâlife olan Ali bin Ebu Talib'in oğlu (ö. 680)

1556 - Uesugi Kagekatsu, Japon samuray ve savaş lordu (ö. 1623)

1583 - Simon Episcopius, Hollandalı teolog (ö. 1643)

1601 - Baltasar Gracián, İspanyol yazar (ö. 1658)

1793 - Ludwig Reichenbach, Alman bitki bilimci ve ornitolog (ö. 1879)

1822 - Carlo Alfredo Piatti, İtalyan çellist ve besteci (ö. 1901)

1823 - Alfred Russel Wallace, İngiliz toplum ve doğa bilimci, antropolog ve biyolog (ö. 1913)

1849 - Stepan Makarov, Rus koramiral ve okyanus bilimici (ö. 1904)

1863 - Ellen Churchill Semple, Amerikalı coğrafyacı (ö. 1932)

1867 - Emily Greene Balch, Amerikalı ekonomist ve yazar (ö. 1961)

1881 - Claud Buchanan Ticehurst, İngiliz ornitolog (ö. 1941)

1885 - Archibald Cochrane, İskoç siyasetçi ve deniz subayı (ö. 1958)

1889 - Erhard Raus, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1956)

1891 - Walther Bothe, Alman matematikçi, kimyacı, fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1957)

1894 - Vilmos Tkálecz, Macar-Sloven okul müdürü ve politikacı (ö. 1950)

1896 - Manuel Rojas Sepúlveda, Şilili romancı ve kısa öykücü (ö. 1973)

1899 - Solomon Bandaranaike, Sri Lanka Başbakanı (ö. 1959)

1899 - Mabel Strickland, Maltalı gazeteci, gazete sahibi ve politikacı (ö. 1988)

1902 - Georgi Malenkov, Sovyet devlet adamı (Jozef Stalin'in yakın mesai arkadaşı ve Stalin'in ölümünden sonra SSCB Başbakanı) (ö. 1988)

1902 - Carl Rogers, Amerikalı psikolog (ö. 1987)

1904 - Karl Brandt, Alman Nazi savaş suçlusu (ö. 1948)

1905 - Carl Gustav Hempel, Alman filozof (ö. 1997)

1908 - William Hartnell, İngiliz aktör ve Doctor Who dizisinin ilk doktoru (ö. 1975)

1909 - José Ferrer, Porto Rikolu oyuncu ve yönetmen (ö. 1992)

1917 - Peter Taylor, Amerikalı romancı, kısa öykü ve oyun yazarı (ö. 1994)

1919 - Edward Robert Harrison, Britanyalı gökbilimci ve kozmolojist (ö. 2007)

1921 - Leonardo Sciascia, İtalyan yazar ve siyasetçi (ö. 1989)

1922 - Artemio Franchi, İtalyan futbol adamı (ö. 1983)

1923 - Larry Storch, Amerikalı aktör

1924 - Ron Moody, İngiliz oyuncu (ö. 2015)

1927 - Gabriel Gascon, Kanadalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2018)

1927 - André Manaranche, Fransız rahip, ilahiyatçı ve yazar (ö. 2020)

1928 - Slade Gorton, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu (ö. 2020)

1928 - Bab Christensen, Norveçli aktris (ö. 2017)

1929 - James Ferguson-Lees, Britanyalı kuş bilimcisi (ö. 2017)

1932 - Michel Gentot, Fransız hukukçu

1933 - Juan Marsé, İspanyol romancı, senarist ve gazeteci (ö. 2020)

1933 - Meryem Fahreddin, Mısırlı aktris (ö. 2014)

1934 - Jacques Anquetil, Fransız bisikletçi (ö. 1987)

1934 - Jan Kirsznik, Polonyalı saksafoncu (ö. 2018)

1934 - Phạm Văn Rạng, Güney Vietnamlı eski millî futbolcu (ö. 2008)

1935 - Elvis Presley, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (ö. 1977)

1936 - Robert May, Avustralyalı bilim insanı ve akademisyen (ö. 2020)

1937 - Shirley Bassey, Galli şarkıcı

1937 - Louis Le Pensec, Fransız siyasetçi

1939 - Nanda, Hint oyuncu (ö. 2014)

1940 - Sid Ganis, Amerikalı film yapımcısı

1941 - Graham Chapman, İngiliz komedyen ve oyuncu (ö. 1989)

1942 - Junichirō Koizumi, Japonya Başbakanı

1942 - Stephen Hawking, İngiliz teorik fizikçi (patlayan kara delikler teorisiyle görelilik teorisi ve kuantum mekaniğinde çığır açan) (ö. 2018)

1942 - Gülcan Tunççekiç, Türk balerin (ö. 1992)

1943 - Norodom Buppha Devi, Kamboçyalı prenses, siyasetçi, aktivist ve balerin (ö. 2019)

1943 - Jacques Huntzinger, Fransız diplomat

1944 - Terry Brooks, Amerikalı fantastik kurgu yazarı

1945 - Kadir Topbaş, Türk mimar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

1945 - Francisco Villar y Ortiz de Urbina, İspanyol büyükelçi

1946 - Robby Krieger, Amerikalı rock gitaristi ve söz yazarı

1946 - Félix Gallardo, Meksikalı uyuşturucu lordu

1946 - Fritz Künzli, İsviçreli millî futbolcu (ö. 2019)

1947 - David Bowie, İngiliz şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 2016)

1947 - Şansal Büyüka, Türk gazeteci ve spor yazarı

1947 - William Bonin, Amerikalı seri katil (ö. 1996)

1947 - Samuel Schmid, İsviçreli politikacı

1947 - Ashura Hara, Japon profesyonel güreşçi ve rugby oyuncusu (ö. 2015)

1948 - Arkadaş Zekai Özger, Türk şair (ö. 1973)

1949 - Aykut Işıklar, Türk gazeteci (ö. 2019)

1949 - Nuri Kurtcebe, Türk çizgi-romancı ve karikatürist

1949 - Anne Schedeen, Amerikalı oyuncu

1949 - Kozo Kinomoto, Japon futbolcu (ö. 2017)

1953 - Gülistan Okan, Türk ses sanatçısı

1958 - Rey Mysterio, Sr., Amerikalı güreşçi ve oyuncu

1961 - Jérôme Bonnafont, Fransız bürokrat ve diplomat

1966 - Gökhan Gedikali, Türk futbolcu

1969 - Jeremy Davies, Amerikalı oyuncu

1972 - Burak Aydos, Türk şarkıcı

1972 - Giuseppe Favalli, İtalyan futbolcu

1975 - Elena Grushina, Ukraynalı buz patenci

1975 - Vatan Şaşmaz, Türk oyuncu, sunucu ve yazar (ö. 2017)

1976 - Bora Sancar, Türk basketbolcu

1977 - Amber Benson, Amerikalı oyuncu

1977 - Erdal Bibo, Türk basketbolcu

1977 - Manuela Arcuri, İtalyan model ve aktris

1978 - Marco Fu, Hong Konglu snooker oyuncusu

1983 - Chris Masters, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983 - Felipe Colombo, Meksikalı dizi oyuncusu

1983 - Kim Jong-un, Kuzey Kore Devlet Başkanı

1985 - Karina Ocasio, Porto Rikolu voleybolcu

1986 - David Silva, İspanyol futbolcu

1990 - Sara Vulovic, Sırp model ve yönetmen

1992 - Koke, İspanyol futbolcu

VEFAT EDENLER

1324 - Marco Polo, İtalyan seyyah (d. 1254)

1337 - Giotto di Bondone, İtalyan ressam ve mimar (d. 1267)

1642 - Galileo Galilei, İtalyan fizikçi, matematikçi ve astronom (d. 1564)

1704 - Lorenzo Bellini, İtalyan doktor ve anatomist (d. 1643)

1713 - Arcangelo Corelli, İtalyan besteci (d. 1653)

1825 - Elias (Eli) Whitney, Amerikalı mucit ve sanayici (d. 1765)

1854 - William Beresford, İngiliz-İrlandalı bir asker ve politikacı (d. 1768)

1878 - Nikolay Nekrasov, Rus şair ve gazeteci (d. 1821)

1896 - Paul Verlaine, Fransız şair (d. 1844)

1916 - Rembrandt Bugatti, İtalyan heykeltıraş (d. 1884)

1921 - Leonid Pozen, Rus-Ukraynalı bir heykeltıraş ve avukat (d. 1849)

1935 - Rauf Yekta, Türk müzisyen, müzikolog ve besteci (d. 1871)

1937 - Felix Körling, İsveçli bestecisi (d. 1864)

1939 - Charles Eastman, Amerika yerlisi bir doktor, fizikçi, sosyal reformcu (d. 1858)

1941 - Robert Baden-Powell, Britanyalı asker, İzci lideri ve izciliğin kurucusu (d. 1857)

1946 - Dion Fortune, İngiliz okültist ve yazar (d. 1890)

1948 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (d. 1887)

1948 - Ahmet Sungur, Türk siyasetçi (d. 1894)

1949 - Yoshijirō Umezu, Japon asker (d. 1882)

1950 - Joseph Alois Schumpeter, Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci (d. 1883)

1950 - Abdullah Sabri Aytaç, TBMM 1. Dönem'de milletvekilliği yapmış siyaset adamı (d. 1870)

1953 - Charles Edward Merriam, Amerikalı politik bilim profesörü (d. 1874)

1961 - Yaşar Doğu, Türk Dünya şampiyonu güreşçi (d. 1913)

1963 - Kay Sage, Amerikalı şair ve ressam (d. 1898)

1963 - Temel Karamahmut, Türk sinema filmi yönetmeni, senarist ve oyuncu (d. 1916)

1964 - Julius Raab, Avusturyalı politikacı (d. 1891)

1964 - Karekin Deveciyan, Türk-Ermeni zoolog ve yazar (d. 1868)

1967 - İlhan Tarus, Türk savcı, yargıç ve hikâye, oyun ve roman yazarı (d. 1907)

1967 - Walter Bruno Henning, Doğu Prusya doğumlu dilbilimci (d. 1908)

1975 - Richard Tucker, Amerikalı tenor (d. 1913)

1976 - Zhou Enlai, Çin Başbakanı (d. 1898)

1982 - Reta Shaw, Amerikalı oyuncu (d. 1912)

1983 - Gerhard Barkhorn, Alman pilot asker (d. 1919)

1983 - Hüseyin Alp, Türk basketbolcu (d. 1935)

1985 - Vladimir Maneyev, Rus güreşçi (d. 1932)

1986 - Mehmet İzmen, Türk siyasetçi ve bürokrat (d. 1909)

1986 - Pierre Fournier, Fransız çellist (d. 1906)

1988 - Duygu Aykal, Türk balerin ve koreograf (d. 1943)

1990 - Terry-Thomas, İngiliz oyuncu ve komedyen (d. 1911)

1990 - Georgie Auld, Amerikalı Tenor Saksofon ve Klarnet müzisyeni, grup lideri (d. 1919)

1990 - Kasım Emre, Türk siyasetçi (d. 1934)

1991 - Steve Clark, İngiliz gitarist (d. 1960)

1992 - Nicolas Schöffer, Fransız sanatçı (d. 1912)

1994 - Sri Chandrasekharendra Saraswathi, Hindu azizi (d. 1894)

1996 - François Mitterrand, Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1916)

1996 - Metin Göktepe, Türk gazeteci (d. 1968)

1996 - John Hargreaves, Avustralyalı aktör (d. 1945)

1997 - Melvin Calvin, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1911)

1998 - Michael Tippett, Britanyalı opera ve batı klasik müzik bestecisi (d. 1925)

1998 - Marie-Madeleine Dienesch, Fransız siyasetçi, büyükelçi (d. 1914)

2000 - Sohban Koloğlu, Türk sinema dekoratörü, yönetmen ve oyuncu (d. 1918)

2005 - Raif Aybar, Türk siyasetçi (d. 1915)

2006 - Özdemir Birsel, Türk film yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1929)

2014 - Selçuk Uluergüven, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2016 - Oscar Fritschi, İsviçreli siyasetçi ve diplomat (d. 1939)

2017 - Haşimi Rafsancani, İranlı devlet adamı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı (d. 1934)

ÖNEMLİ OLAYLAR