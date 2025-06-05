SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Tarihlerinde bir ilk! Özbekistan Dünya Kupası bileti aldı

Özbekistan Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Özbekistan'ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Tarihlerinde bir ilk! Özbekistan Dünya Kupası bileti aldı
Recep Demircan

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 9. hafta maçında Özbekistan, Al Nahyan Stadı'nda konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kaldı.

DÜNYA KUPASI BİLETİ ALDILAR

Bu sonuçla puanını 18 yapan Özbekistan, bitime bir hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

thumbs_b_c_83b9016aeae5c39ad17a109d5de01cc3

İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan'ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

TARİHTE İLK KEZ 48 TAKILIM KATILACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

thumbs_b_c_a4bf5940683d1cbcaf7561b4428a15e5

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Kaynak: AA

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna beklenmedik yanıt...Kenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna beklenmedik yanıt...
Icardi ülkesine mi dönüyor? Dursun Özbek resmen açıkladıIcardi ülkesine mi dönüyor? Dursun Özbek resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

NATO endişeli: "Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"

NATO endişeli: "Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Kenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna beklenmedik yanıt...

Kenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna beklenmedik yanıt...

F.Bahçe o ismi G.saray'ın elinden kaptı bile...

F.Bahçe o ismi G.saray'ın elinden kaptı bile...

Icardi ülkesine mi dönüyor? Dursun Özbek resmen açıkladı

Icardi ülkesine mi dönüyor? Dursun Özbek resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.