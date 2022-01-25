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Tarihte böylesi yok! Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

25.01.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Afrika Uluslar Kupası'nda yaşanan bu olayı konuşuyor. Kamerun ile Komorlar'ın karşı karşıya geldiği maçta Komorlar'ın 12 futbolcusu koronaya yakalanınca garip bir olay yaşandı. 12 futbolcusunu korona nedeniyle kadroya alamayan Komorlar, diğer kalecisinin de sakat olmasından dolayı maçta kaleye sol bekte oynayan Chaker Alhadhur'u koydu. 90 dakika boyunca kaleyi koruyan sol bek oyuncusu sadece 2 gol yedi. Saha öncesi yaşanan olaylarda da 7 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Tarihte böylesi yok! Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Afrika Uluslar Kupası'nda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın da yer aldığı Kamerun ile Komorlar karşı karşıya geldi. Komorlar'da maç öncesi 12 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandıktan sonra takımda adeta futbol oynayacak adam kalmadı...

KALEYE SOL BEK GEÇTİ

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Komorlar'da bir kalecinin sakat, diğer kalecinin de koronavirüse yakalanması sonucunda kaleye sol bekte oynayan Chaker Alhadhur geçti. Dünya gündeminde 1 numaraya oturan bu olay tarihe geçti. 90 dakika boyunca kalesinin korumaya taşıyan sol bek oyuncusu harika bir maç çıkarttı.

ABOUBAKAR ATTI

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Maç boyunca kalede sol bek oyuncusu olduğu için adeta şut bombardımanı yapan Kamerun yalnızca 2 gol atabildi. 29. dakikada Toko Ekambi ve 70. dakikada Vincent Aboubakar skoru 2-0'a getirdi. Komorlar 81. dakikada sürpriz bir golle durumu 2-1'e getirdi ve müthiş bir sevinç yaşandı. Maçın son dakikaları inanılmaz heyecanlı geçse de maçı Kamerun 2-1 kazandı. Ayrıca Komorlar maçı 83 dakika boyunca 10 kişi oynadı. Komorlar'da Nadjim Abdou, karşılaşmanın 7. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek eksik takımını daha da eksik bıraktı.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

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Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maç sadece saha içinde çok konuşulmadı. Maç öncesi giriş kapısında yaşanan izdiham nedeniyle çok kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kamerun Vincent Aboubakar
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