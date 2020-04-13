Tarihte bugün ne oldu? 13 Nisan’da ölenler, doğanlar; Türkiye’de olanlar

Koronavirüs salgının dünyayı ele geçirmesi nedeniyle “tarihi günler”den geçiyoruz. Belki de geleceği toptan değiştirecek günleri bizzat yaşıyoruz. O yüzden aslında tarihte her gün önemli olaylar barındırır. Peki tarihte bugün ne oldu? İşte tarihte bugün yani 13 Nisan’da ölenler, doğanlar, Türkiye ve dünyada yaşanan olaylar, önemli spor gelişmeleri...

TARİHTE BUGÜN NE OLDU? - 13 NİSAN

Sizin için tarihte bugün ölenler ve doğanları ayrıca Türkiye ve dünyada yaşanan olayları derledik. Bu olaylar politika, spor, savaş, bilimsel gelişmeler, futbol ve daha pek çok şeyle ilgili olabilir...

1111 - V. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi.

1204 - Dördüncü Haçlı Seferi'nde Kostantinopolis'in yağmalanması.

1517 - Son Memlük sultanı II. Tomanbay, I. Selim tarafından Kahire’de idam edildi.

1796 - ABD'ye ilk kez bir fil Hindistan'dan getirildi.

1839 - El Salvador bağımsızlığını ilan etti.

1849 - Macaristan cumhuriyet rejimine geçti.

1870 - Metropolitan Sanat Müzesi, New York'ta kuruldu.

1909 - Osmanlı İmparatorluğu'nda 31 Mart Olayı meydana geldi.