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Tarihte bugün ne oldu? 13 Nisan’da ölenler, doğanlar; Türkiye’de olanlar

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını insanlığı etkileyen en önemli olaylardan biri olarak tarihe geçecek. Peki tarihte bugün ne oldu biliyor musunuz? Evde oturduğumuz şu günlerde biraz tarih bilginizi ve genel kültürünüzü geliştirmeye ne dersiniz. İşte tarihte bugün yani 13 Nisan’da ölenler, doğanlar, Türkiye ve dünyada yaşanan olaylar, önemli spor gelişmeleri...

Tarihte bugün ne oldu? 13 Nisan’da ölenler, doğanlar; Türkiye’de olanlar

Koronavirüs salgının dünyayı ele geçirmesi nedeniyle “tarihi günler”den geçiyoruz. Belki de geleceği toptan değiştirecek günleri bizzat yaşıyoruz. O yüzden aslında tarihte her gün önemli olaylar barındırır. Peki tarihte bugün ne oldu? İşte tarihte bugün yani 13 Nisan’da ölenler, doğanlar, Türkiye ve dünyada yaşanan olaylar, önemli spor gelişmeleri...

TARİHTE BUGÜN NE OLDU? - 13 NİSAN

Sizin için tarihte bugün ölenler ve doğanları ayrıca Türkiye ve dünyada yaşanan olayları derledik. Bu olaylar politika, spor, savaş, bilimsel gelişmeler, futbol ve daha pek çok şeyle ilgili olabilir...

1111 - V. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi.

1204 - Dördüncü Haçlı Seferi'nde Kostantinopolis'in yağmalanması.

1517 - Son Memlük sultanı II. Tomanbay, I. Selim tarafından Kahire’de idam edildi.

1796 - ABD'ye ilk kez bir fil Hindistan'dan getirildi.

1839 - El Salvador bağımsızlığını ilan etti.

1849 - Macaristan cumhuriyet rejimine geçti.

1870 - Metropolitan Sanat Müzesi, New York'ta kuruldu.

1909 - Osmanlı İmparatorluğu'nda 31 Mart Olayı meydana geldi.

1919 - Amritsar katliamı: Büyük Britanya askeri birlikleri, Amritsar'da (Hindistan) 379 silahsız göstericiyi öldürdü.

1921 - İspanya Komünist İşçi Partisi kuruldu.

1933 - Yüksek Mühendislik Mektebi'ni (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek Hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kur'a sonucu Ankara ve Bursa Nafıa İdaresi'ne (Bayındırlık Bakanlığı) atandı.

1941 - SSCB, Japonya ile saldırmazlık paktı imzaladı.

1945 - Nazi Almanyası askeri birlikleri, 1000'den fazla politik ve askeri mahkûmu öldürdü.

1945 - SSCB ve Bulgaristan Krallığı kuvvetleri, Viyana'yı ele geçirdi.

1949 - Türk Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün Onursal Başkanlığında kuruldu.

1970 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini basan 12 silahlı sağ görüşlü, asteğmen doktor Necdet Güçlü'yü öldürdü.

1970 - Uzay mekiği Apollo 13, yerden 321.860 km yüksekte olduğu sırada oksijen tanklarından bir tanesi infilak etti. Uzay ekibi başarıyla dünyaya döndü.

1975 - Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta dört Hristiyan Falanjiste karşılık, 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.

1982 - Türkiye'de eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

1985 - Arnavutluk'ta yönetime Enver Hoca'dan sonra Ramiz Alia geldi.

1987 - Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Aziz Nesin, Prof. Dr. Rona Aybay, Panayot Abacı ve Oğuz Aral, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği'ni kurdu.

1987 - Portekiz ve Çin, Makao'nun 1999 yılında Çin HC'ye iadesine ilişkin bir anlaşma imzaladı.

1994 - Kamuoyunda "RTÜK Yasası" diye bilinen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Mülga 3984 Sayılı Kanun Meclis'de kabul edildi.

1994 - Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın partisinin grup toplantısında, "RP'nin iktidara gelmek için sert mi yumuşak mı, kanlı mı yoksa tatlı mı olacak, buna 60 milyon karar verecek" ifadesini kullanması tepkilere yol açtı.

1998 - PKK'nın iki numaralı kişisi Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Tarihte Bugün Ölenler

814 - Krum Han, Tuna Bulgar Devleti Hanı

1605 - Boris Godunov, Rus Çarı (d. 1551)

1695 - Jean de La Fontaine, Fransız yazar (d. 1621)

1712 - Nâbi, Osmanlı Dîvân edebiyatı şâiri (d. 1642)

1794 - İmam Mansur, Çeçen devlet adamı (d. 1760)

1941 - Annie Jump Cannon, Amerikalı astronom (d. 1863)

1992 - Feza Gürsey, Türk fizikçi ve matematikçi (d. 1921)

2015 - Eduardo Galeano, Uruguaylı gazeteci (d. 1940)

2015 - Günter Grass, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1927)

Tarihte Bugün Doğanlar

1743 - Thomas Jefferson, ABD'nin 3. Başkanı (ö. 1826)

1771 - Richard Trevithick, İngiliz mucit ve maden mühendisi (ö. 1833)

1808 - Antonio Meucci, İtalyan mucit (ö. 1889)

1860 - James Ensor, Belçikalı ressam (ö. 1949)

1866 - Butch Cassidy, Amerikalı kanun kaçağı (ö. 1908)

1885 - Pieter Sjoerds Gerbrandy, Hollandalı devlet adamı (ö. 1961)

1901 - Jacques Lacan, Fransız psikiyatrist (ö. 1981)

1906 - Samuel Beckett, İrlandalı yazar, eleştirmen ve şair (ö. 1989)

1914 - Orhan Veli, Türk şair (ö. 1950)

1919 - Howard Keel, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)

1920 - Roberto Calvi, İtalyan bankacı (ö. 1982)

1923 - Don Adams, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 2005)

1931 - Aram Gülyüz, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (ö. 2018)

1939 - Ekrem Pakdemirli, Türk siyasetçi (ö. 2015)

1939 - Şemsi İnkaya, Türk oyuncu

1942 - Ataol Behramoğlu, Türk şair ve yazar

1944 - Bill Gross, Amerikalı mali yönetici ve yazar

1950 - Ron Perlman, Yahudi asıllı Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu

1953 - Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi

1955 - Safet Sušić, Boşnak futbolcu

1963 - Garry Kasparov, Rus satranç büyükustası ve Dünya Satranç Şampiyonu

1967 - Olga Tañón, Porto Rikolu şarkıcı

1975 - Tatiana Navka, Rus buz patenci ve 2006 Kış Olimpiyatları şampiyonu

1976 - Jonathan Brandis, Amerikalı oyuncu (ö. 2003)

1980 - Jana Cova, Çek porno yıldızı

1985 - Kerim Zengin, Türk futbolcu

1972 - Qurban Qurbanov, Azeri futbolcu

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tarihte bugün, 13 nisan,

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