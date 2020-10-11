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Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde ne anlatılıyor? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer alıyor? İşte Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un sunumuyla hayat bulan Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli Anadolu’nun bereketli topraklarına eşi benzeri olmayan bir yolculuk sunuyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma fikrinden yola çıkan belgeselin çekimleri tam üç yıl sürdü. Kıvanç Tatlıtuğ’un seslendirdiği belgeselde ekolojik düzen tüm çarpıcılığıyla ele alınıyor. İşte detaylar...

Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde ne anlatılıyor? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer alıyor? İşte Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli...

Koronavirüs pandemisinden sonra insanların karantina uygulamasına geçmesiyle beraber doğanın kendini toparlama süreci sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Doğal kaynakların gelecek nesillere düzgün bir şekilde aktarılmasına yönelik olarak birçok kampanya ve sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmişti. Hazırlık aşaması tam 3 yıl süren Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli de doğal üretimi ve tarımın gerekliliğine vurgu yapıyor. Peki Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde kimler yer aldı? İşte Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin ayrıntıları...

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİ KONUSU

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Tarım Bizim Geleceğimiz konusu temelde Anadolu’nun bereketli topraklı üzerinde sürdürülen tarım faaliyetlerinden oluşuyor. Hava, su ve toprağın mükemmel dengesi içerisinde, benzersiz ekolojik zenginliğe sahip verimli Anadolu’nun Türkiye’nin geleceği olduğunun altı çiziliyor. Köyden kente göçle birlikte yavaşlayan tarımsal faaliyetleri arttırmanın önemine vurgu yapan belgeselde, hem ülke hem de dünyaya karşı olan sorumluluklar anlatılıyor. 1000’den fazla noktada 500 saatin üzerinde yeni çekim teknolojileriyle hazırlanan Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli 10 bölümden oluşuyor. Belgeselin ilk bölümü ise Kıvanç Tatlıtuğ’un sesinden seyircisiyle buluşuyor.
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TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİNDE KİMLER YER ALDI?

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Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselini destekleyen isimler arasında; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Araştırmacı ve Yazar Bekir Ağırdır, TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Işıkgece, Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım Örgütü-FAO Orta Asya ve Türkiye Sorumlusu Viroel Gutu, FAO Türkiye Sorumlusu Ayşegül Selışık, Girişimci ve Akademisyen Elif Ovalı, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, IBM Bilgi Teknolojileri Mimarı Reha Yurdakul, Girişimci ve Çiftçi Deniz Yüksel Ovalı ve TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit yerini aldı.

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