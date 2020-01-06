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  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

"Asım'ın nesli bu milletin namusudur, namlusudur. Bu nesil bu namusu çiğnetmemiştir, çiğnetmeyecektir evelallah"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Asım'ın nesli bu milletin namusudur, namlusudur. Bu nesil bu namusu çiğnetmemiştir, çiğnetmeyecektir evvelallah." dedi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları tarafından Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılan Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy'un Türk istiklalini ihya, Türk istikbalini inşa eden bir vatan şairi olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un mücadelelerle dolu bir hayatı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Onun hayatı, yokluklar içinde verilmiş bir varlık savaşıdır. Ekseriyetle biz Akif'e İstiklal Şairi deriz. Fakat Akif bundan daha fazlasıdır. O yalnızca bir vatan şairi değil, aynı zamanda bir vatan bilgesidir. Vatan nasıl vatan olur, vatana nasıl sahip olunur, bunu anlamış ve anlatmıştır. Hatta vatan nasıl sevilir, bunu da o öğretmiştir. Zira vatanımızı senelerdir onun dizeleriyle seviyoruz."

Mehmet Akif Ersoy'un Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi adını taşıyan veteriner fakültesinden birincilikle mezun olduğunu hatırlatan Pakdemirli, aynı zamanda da ilk memuriyetinin de eski ismi Orman, Maden ve Ziraat olan Tarım ve Orman Bakanlığında olduğunu ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek." mısralarını hatırlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu mısraların ispatı bugündedir, günümüzdedir. Ben inanıyorum ki o nesil sizlersiniz, gençlerimizdir. Ben inanıyorum ki Asım'ın nesli daima meydandadır, er meydanındadır ve meydanları boş bırakmayacaktır. Asım'ın nesli bu milletin namusudur, namlusudur. Bu nesil bu namusu çiğnetmemiştir, çiğnetmeyecektir evelallah."

Pakdemirli, AK Parti'de en önemli görevin parti üyeliği olduğuna işaret etti.

Parti üyeliğinin en şerefli görev olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Diğer bütün görevler hepsi geçici. Ben yarın gene İzmir'e bakanlık görevi bittikten sonra geleceğim ama en şerefli olarak omzumda taşıdığım AK Parti üyeliğimle partime nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını ancak 2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, ülkenin 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla almaya aday olduğunu dile getirdi.

Programda ayrıca şair ve yazar Serdar Tuncer, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden örneklerle sunum gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli, gençlerle yerde mindere oturarak sunumu izledi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İzmir Gençlik Kolları İzmir Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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