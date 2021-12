Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Zonguldak'ta konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekonomiye yatırım, üretim, istihdam odaklı bir bakış açıları olduğunu, bunda da ısrarcı olmaya devam edeceklerini belirterek "Yüksek faizin ülkeyi tahrip ettiğine inanıyoruz. Yüksek faizin olmaması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah faiz konusunda, enflasyon konusunda, fiyat istikrarı konusunda da gereğini yapacağız." dedi.

Zonguldak'taki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'u makamında ziyaret eden Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tosun, Bakan Pakdemirli'ye Devrek bastonu hediye etti.

Burada partililere hitap eden Pakdemirli, Zonguldak'ın farklılığı istediği için 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'yi seçtiğini belirterek "Burada üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bunun nesiller boyu 5 yıl değil, 10 yıl değil daha ileri bir seviyeye taşımak için gerçek anlamda hizmeti, gönül belediyeciliğini ortaya koymamız lazım." diye konuştu.

Pakdemirli, her partinin siyaset için var olduğunu dile getirerek "Her partiye saygı var ama her partinin de mutlaka belli bir planı, projesi olması lazım. Bugün muhalefetin yaptığına bakıyorum da hakikaten sürekli yalan söyleyerek, sürekli bizi kötüleyerek, sürekli ülkenin kötülüğünü isteyerek, yurt dışına bizi şikayet ederek siyasetlerini bir yere getirmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da katıldığı tohumculukla ilgili kongrede bütün rakamların iyi durumda olduğunu gördüğünü aktaran Pakdemirli, "Türkiye ihracatını dolar bazında 8,5 misli artırmış, üretimini dolar bazında 9 misli katbekat artırmış. Türkiye ihracat yapan, dünyada tohumculukta ilk 10'a giren bir ülke. Bunları sadece biz söylemiyoruz, uluslararası camia da söylüyor. Ama muhalefete bakarsak Türkiye'yi yabancı tohum firmaları istila etmiş, ülkede tarım bitmiş, hiçbir şey yapılmıyor gibi." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, bu şekilde sorumsuzca davranarak birçok alanda bilgi kirliliği oluşması nedeniyle gençleri tarıma çekmekte zorlandıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Halbuki tüm rakamlar tarımda her şeyin daha iyiye gittiğini, borçluluğun azalmakta olduğunu gösteriyor. 2021 yılı hasat sezonu itibarıyla da çiftçimizin kar ettiğini gösteriyor. Bu anlamda baktığınız zaman maalesef muhalefet her zaman olduğu gibi sorumlu davranacağına sorunlu davranıyor. Yani biz hep istiyoruz, eleştirilelim ama eleştirirken de yanına çözüm önerilerinizi koyun. Ama burada bırakın eleştiriyi, doğruları, hakikatleri bükerek, gerçekleri saptırarak 3 oy daha alır mıyız hesabıyla Türkiye'nin gıda güvenliğiyle oynama var. Aynı şekilde Türkiye'nin finansal istikrarıyla oynamayla alakalı senaryoları hep birlikte gördük. Pazartesi akşamı doların düştüğünü görünce sustular kaldılar. Dut yemiş bülbüle döndüler."

Türkiye'nin kötülüğü üzerinden siyaset yapmanın anlamının olmadığının altını çizen Pakdemirli, "Maalesef ülkenin kötüye gitmesinden medet umanlar, işte 'Ayakları takılsın yere düşsünler ve bir daha yerden kalkamasınlar da biz gelelim.' diye siyaset yapanlara da bu millet ferasetiyle 20 yıldır nasıl cevap verdiyse eminim ki 2023'te de öyle cevap verecektir." dedi.

Pakdemirli, bazı ekonomik problemlerin olabileceğini belirterek "Türkiye'de döviz ilk defa artmıyor. Son 40 seneye baktığınız zaman dövizin düşüş trendinde olduğu seneler sayılıdır, artışın olduğu seneler fazladır. Ama bunların üzerinden siyaset yapmak, bunların üzerinden ülkenin batmasını beklemek isteyenlere de şunu söylüyorum; daha çok bekleyeceksiniz. Bu millet ferasetlidir, bazı problemler de olsa her zaman teraziye doğru koyar ve doğru şekilde değerlendirir." ifadelerini kullandı.

- "Erken seçim hevesi kursaklarında kaldı"

Ekonomiye ilişkin bakış açılarına değinen Pakdemirli, "Bizim yatırım, üretim, istihdam odaklı bir bakış açımız var ekonomiye ve bunda da ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Yüksek faizin ülkeyi tahrip ettiğine inanıyoruz. Yüksek faizin olmaması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah faiz konusunda, enflasyon konusunda, fiyat istikrarı konusunda da gereğini yapacağız." dedi.

Pakdemirli, muhalefet partilerine de pozitif gündemle ilgili sorumluluk düştüğüne işaret ederek "Bugün muhalefet bir şey yapmak istiyorsa gidip STK'ları tek tek dolaşıp TÜSİAD'a gidip ondan sonra bize bir şeyler söyleyeceğine tek tek STK'lara gidip dolaşabilirler. Diyebilirler ki 'Döviz düştü, bu noktalara kadar geldi. Hadi şu gıda fiyatlarının, diğer fiyatların, bunların bir an evvel raflarda düşmesini hep birlikte sağlayalım.' Onların da gidip bir şeyler yapması lazım. Ama bunlar yardımı her zaman yabancı kapılarda ararlar, bunlar her zaman giderler Türkiye'yi ülkemizi şikayet ederler." diye konuştu.

Muhalefete yönettikleri belediyelerde güzel projeler ortaya koymaya çağrısında bulunan Pakdemirli, "Döviz bunların son kozuydu. Erken seçim hevesi kursaklarında kaldı. Seçimimiz 2023 Haziran'dadır. Buradaki sonuca da elbette millet karar verecektir. Ama bugünkü yapıyla bugünkü bakış açısıyla bugünkü bunların siyaset anlayış tarzıyla da seçimin neticesi yine bellidir. Recep Tayyip Erdoğan yine 2023'te inşallah Türkiye'nin lideridir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, parti olarak, teşkilat olarak herkese görev düştüğüne işaret ederek "21. yüzyılda daha iyi bir Türkiye istiyorsak, son 20 yıllık kalkınma hamlesinin devam etmesi için hem 2023 seçimlerinde hem 2024 yerel seçimlerinde hem de inşallah gelecek diğer seçimler için altyapıyı sağlam yapmamız lazım. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Bize oy vermeyenlerin de ayaklarına gidip onları ikna etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

- "Fahiş fiyat artışıyla ilgili denetim yapılıyor"

Fahiş fiyat artışlarına yönelik soru sorulan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Konu Ticaret Bakanlığının konusu ama elbette hem Ticaret Bakanlığı hem biz hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda denetim yapıyoruz. Fiyatların artışıyla ilgili konularda dövizin artışını referans gösteren firmalarımızın dövizin düştüğünde de aynı referansı göstererek fiyatlarını yerine koyma maliyetini hesap ederek mutlaka düşürüyor olmaları lazım. Birkaç gün daha sabırlı olalım diyorum. Elbette herkes serbest piyasa koşulları içerisinde bunları yapacaktır. Yapılmayan yerlerde de hem Ticaret hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımızın uyarları oldu, gerekli denetimler onların eliyle de yapılıyor olacak. Hiç kimse merak etmesin mutlaka fiyatlarda da önemli bir miktarda düşüş olacağını gözlemleyeceğimizi düşünüyorum."

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de ziyarette hazır bulundu.

- "Türkiye'nin içinden geçtiği durumu müşahede edebilen iki parti vardır"

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçen Bakan Pakdemirli, İl Başkanı İlkay Varol Demirköse ve yönetimiyle bir araya geldi.

Pakdemirli, burada partililere yaptığı konuşmada, MHP teşkilatlarını hiçbir zaman kendi teşkilatlarından ayırmadıklarını söyledi. Cumhur İttifakı'nın iki partiyle sınırlı olmaması gerektiğine işaret eden Bakan Pakdemirli, "Dört unsurun (vatan, millet, bayrak ve devlet) etrafında oluşan herkesin bu ittifakının içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef Türkiye'nin içinden geçtiği durumu müşahede edebilen iki parti vardır. Diğerleri de görebilecek olsaydı onlar da Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alırlardı." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirköse ise her türlü yapıcı tarım politikalarında hükümeti ve Bakanlığı destekleyeceklerini kaydetti.