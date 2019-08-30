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Tarım ve Orman Bakanlığı tehlikeli ve yasak köpek türlerini açıkladı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı 14.Bölge Müdürlüğü 'Pitpull Terrier, Japanese Taso, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio' türlerinin tehlikeli ve yasak olduğunu açıklarken yasaklara uymayıp bu köpekleri saklayanlara 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanarak hayvanlara el konulacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tehlikeli ve yasak köpek türlerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tehlikeli ve yasak olan köpek türlerini açıkladı.

7 BİN 802 LİRA PARA CEZASI

Açıklamada, “Pitpull Terrier, Japanese Taso, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve bu ırkların melezlerin ülkemize girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin ve hediye edilmesinin dolayısıyla bulundurulmasının ve beslenmesinin de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklanmış. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 5199 sayılı Kanun’ın 26’inci Maddesi (k) bendi gereği hayvan başına idari para cezası ‘2019 yılı için 7 bin 802’ lira uygulanarak hayvanlara el konulacak” denildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
köpek Tarım ve Orman Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
valahi gezdirip duruyorlar ama devlet sorunu şu yasak var uygulama yok
Bu hayvanlarin kimseye zarari yok. Ne yapsin adam senelerdir besledigi evladini uyuttursun(ötenazi) mu ? Kayit yaptirma imkani verin insanlara Amerika Da Pitbullar bebek bakicisi olarak kullaniliyorken bu geri kafalilik neden ?
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