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Tarkan'dan Elmalı davası tepkisi: Çok sarsıldım, kendime gelemiyorum

30.06.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iki kardeşin maruz bırakıldıkları cinsel istismarı resmederek anlattıkları ancak sanıkların tahliye edildiği davaya ilişkin açıklama yapan ünlü şarkıcı Tarkan, "Bugün hepimizin kanını donduran Elmalı Davası konusubeni de çok sarstı. Kendime gelemiyorum" dedi. Tarkan, olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi.

Tarkan'dan Elmalı davası tepkisi: Çok sarsıldım, kendime gelemiyorum

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.’nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti. Alınan karara tepkiler çığ gibi büyürken bir açıklama da ünlü sanatçı Tarkan’dan geldi.

"KENDİME GELEMİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, “Bugün hepimizin kanını donduran Elmalı Davası konusu beni de çok sarstı. Kendime gelemiyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı “Takibini sürdüreceğiz” açıklamasına tepki gösteren Tarkan, şu ifadeleri kullandı;

"Çünkü biliyoruz bunlar her zamanki altı boş laflar, vaatler. Bu kaçıncı takipsiz kalan dava ve kaçıncı cezası verilmeyen, serbest bırakılan sapıklar. İcraat istiyoruz, sonuç istiyoruz artık. Yetkili merciler acilen harekete geçmeli ve bu ayıbımızın önüne geçmek için hemen gereği neyse yapmalı.

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Çocuklarımıza sahip çıkmanızı, bu sapıklardan korumanızı istiyoruz. Yani hukuki düzenlemelerle çocuk çocuk istismarının ivedilikle önüne geçilmesini, bu iğrenç mahlukların çok ağır cezalarla cezalandırılmalarını istiyoruz.

Her geçen gün bir çocuğun daha çocukluğu, safiyeti, hayatı, geleceği elinden alınıyor. Yetkili merciler acilen harekete geçmeli ve bu ayıbımızın önüne geçmek için hemen gereği neyse yapılmalı.

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Ben de bu ülkenin bir bireyi olarak bu utanç verici konunun çözülmesi için ne gerekirse yapmaya hazırım."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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