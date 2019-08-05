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Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 05.08.2019 22:00 | Son Güncelleme

Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışması gerekçesiyle binlerce ağacın kesilmesine ünlü şarkıcı Tarkan'dan da tepki geldi.

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Tarkan, "Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık" yazarak altın madenine tepki gösterdi.

tarkan

Tarkan, şunları yazdı:

"Rant uğruna feda edilen Hasankeyf’ler, Allianoi’ler, Karadeniz’in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları.

Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle?
Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı.
Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?
Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar.
Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin.Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık.
Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık."

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Anahtar Kelimeler:
tarkan kaz dağları

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bunları başımıza getirip oruç tutan, namaz kılan, hacca gidenlerin içi rahat mı acaba? Rahatsa zaten bu ülke helak olsun, hak etmişiz demektir...
Gerçek sanatçı
nokta
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