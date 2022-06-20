Tarkan'dan Pınar Gültekin'in katiline verilen cezaya tepki: Tüm kadınlar için adalet istiyoruz

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Karara sosyal medyadan da tepkiler geldi.

"HUKUK DEDİĞİN ERKEKTEN YANA DEĞİL..."

Ünlü şarkıcı Tarkan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla indirim kararına tepki gösterdi. Tarkan, "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı." ifadelerini kullandı.



