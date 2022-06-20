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Tarkan'dan Pınar Gültekin'in katiline verilen cezaya tepki: Tüm kadınlar için adalet istiyoruz

20.06.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan, Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın cezasının 'haksız tahrik' gerekçesiyle indirilmesine tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Tarkan, "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil" dedi.

Tarkan'dan Pınar Gültekin'in katiline verilen cezaya tepki: Tüm kadınlar için adalet istiyoruz

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Karara sosyal medyadan da tepkiler geldi.

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"HUKUK DEDİĞİN ERKEKTEN YANA DEĞİL..."

Ünlü şarkıcı Tarkan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla indirim kararına tepki gösterdi. Tarkan, "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Gültekin
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